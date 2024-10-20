睡眠檢查揪出睡不好的病因 手術治療換來夜夜好眠

43歲的李先生，明明已經很早入睡，早上還是精神不濟？而且常常呼吸中斷十幾秒後再用力抽氣，嚇得枕邊人膽戰心驚，生怕一覺不醒。為改善長期的睡眠問題，李先生到馬偕紀念醫院耳鼻喉頭頸部進行睡眠檢查，經主治醫生林建甫診斷為睡眠窒息症，需要透過手術治療。

睡眠檢查找出病因 術後睡好睡飽

手術歷時約2小時完成，出血少於10毫升，術後吃東西喝水時有疼痛感，但隨著時間及藥物治療下控制良好。如同大多數病人，李先生在手術後二天出院，一周後吞嚥疼痛感幾乎完全改善。回診時，內視鏡檢查呼吸通道，發現明顯變得更寬敞，也較不易塌陷。術後兩個月追蹤睡眠檢查也發現缺氧及窒息情況已幾乎完全改善，且睡眠周期也更完整、正常。

李先生說，手術後至今，不僅晚上一夜好眠，睡醒後精神百倍，就連枕邊人也可以一覺到天亮。夫妻倆笑說二個人都活力滿滿，好像年輕了20歲，長途開車安全感也相對增加，笑稱自己又是一尾活龍！

林建甫醫生提醒，要確實判斷是否有睡眠窒息症，需安排睡眠檢查，瞭解每小時呼吸中止及呼吸低下的平均次數，也就是睡眠呼吸中止指數(AHI)。李先生經睡眠檢查發現AHI為36.5次/小時(正常值AHI<5次/小時，重度睡眠窒息症AHI≥30次/小時)。經內視鏡評估發現嚴重顎咽塌陷、扁桃腺肥大及舌根淋巴組織肥厚、鼻中膈彎曲及下鼻甲肥厚。由於病人排斥長期佩戴陽壓呼吸器，於是以達文西機械手臂輔助進行懸壅垂顎咽成形手術及舌根減積手術治療，同時以藥物控制鼻部症狀，以改善長期困擾的睡眠呼吸中止問題。