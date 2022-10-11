睡眠窒息症｜告別睡眠窒息症 呼吸通暢安心睡眠

52歲的張先生是忙碌的上班族，最近常常感覺睡眠不足、體力明顯衰退，又找不出原因，一直以為是年紀大身體退化影響，直到某天跟家人閒談，聽到太太抱怨晚上打鼾聲音不只非常大聲，有時候又會突然沒聲音也沒有呼吸很讓人擔心時，才突然警覺不對，而到嘉義長庚紀念醫院求助，經耳鼻喉科醫生診斷為睡眠窒息症，並評估以手術積極介入治療，目前症狀已明顯改善。

睡眠呼吸中止 小心健康危害

蔡明劭主任表示，睡眠窒息症是人在睡覺時，上呼吸道(包括鼻咽、口咽及喉部)發生反覆性的塌陷，因而堵住呼吸道造成呼吸變淺且變費力，更嚴重者會造成氣道完全堵塞而造成吸不到空氣及窒息。造成呼吸中止的原因包括肥胖造成呼吸道狹窄，或是因為先天下巴較小或後縮、扁桃腺或懸壅垂(「吊鐘」)過大或顱顏缺陷等，造成氣道狹小導致睡眠窒息症的發生。

蔡明劭主任進一步指出，打鼾及睡眠窒息症對健康危害甚大，因睡眠不足會造成精神不濟，不只影響工作效率，上下班途中也容易出現交通意外，情緒易焦慮、脾氣暴躁等問題，如果是就學中的孩子，也會有上課注意力無法集中、打瞌睡，導致學習效果差；長期反覆呼吸中止也會使血氧濃度下降，加重心血管系統運作負荷，進一步增加心肌梗塞，中風與認知障礙等疾病發生風險。