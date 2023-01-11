睡眠窒息症｜港大牙醫學院新型手術改善阻塞性睡眠窒息

阻塞性睡眠窒息是指人在睡眠期間出現氣道阻塞狀況，可影響生活質素，較嚴重者甚至可能出現健康問題。如睡眠出現窒息或半窒息的次數每小時達15次或以上，而使用正壓呼吸機等非手術治療無效，便需考慮動手術擴大氣道。

新手術概念

阻塞性睡眠窒息手術治療包括切除或重置扁桃腺等軟組織，推前顎骨擴張上氣道，很可能改變患者面形以及咬合功能。港大牙醫學院口腔頜面外科研究團隊進行的一項先導研究，引入新頜骨手術概念，涉及切割和重塑下頜骨骼的多節段截骨術，稱為節段性下頜前移(segmental mandibular advancement, SMA)，拉直前頜骨以創造空間並推前整個下頜。手術旨在顯著擴大舌頭底部的骨骼氣道，同時改善面部外觀和咬合功能。