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健康
2023-01-11 04:29:56
日報

睡眠窒息症｜港大牙醫學院新型手術改善阻塞性睡眠窒息

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睡眠窒息症｜港大牙醫學院新型手術改善阻塞性睡眠窒息

睡眠窒息症｜港大牙醫學院新型手術改善阻塞性睡眠窒息

阻塞性睡眠窒息是指人在睡眠期間出現氣道阻塞狀況，可影響生活質素，較嚴重者甚至可能出現健康問題。如睡眠出現窒息或半窒息的次數每小時達15次或以上，而使用正壓呼吸機等非手術治療無效，便需考慮動手術擴大氣道。

新手術概念

阻塞性睡眠窒息手術治療包括切除或重置扁桃腺等軟組織，推前顎骨擴張上氣道，很可能改變患者面形以及咬合功能。港大牙醫學院口腔頜面外科研究團隊進行的一項先導研究，引入新頜骨手術概念，涉及切割和重塑下頜骨骼的多節段截骨術，稱為節段性下頜前移(segmental mandibular advancement, SMA)，拉直前頜骨以創造空間並推前整個下頜。手術旨在顯著擴大舌頭底部的骨骼氣道，同時改善面部外觀和咬合功能。

阻塞性睡眠窒息手術治療

嚴重阻塞性睡眠窒息患者頜骨前移手術的節段性下頜前移三維手術計劃。

窒息次數大減

團隊評估了12名屬中度至嚴重的阻塞性睡眠窒息患者，接受SMA手術後的狀況。結果顯示，術後睡眠窒息指數明顯改善，由術前平均每小時出現42.4次窒息或半窒息，在術後一年大幅減至平均9次，當中11人減少50%以上窒息或半窒息次數，7名患者更減至5次或以下。此外，患者氣道容量術後平均增加2.8倍，使他們的呼吸更中暢順。而且效果於一年的研究期間保持不變，手術亦沒有發生重大併發症，屬安全有效的潛在治療方案。

港大牙醫學院

研究團隊(左起)陳玟錡醫生、鍾惠禎醫生、梁耀殷醫生、温芷晴醫生和傅曉琳醫生。

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