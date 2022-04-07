睡眠窒息症｜瓜子口面 易有睡眠窒息症？

耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，睡眠窒息症是一種睡眠障礙，「患者睡覺時會多次出現呼吸暫停窒息，導致血液含氧量降低的現象。窒息時患者會自然地掙扎醒來，由於睡眠經常被中斷，直接影響睡眠質素。如問題長時間持續，或影響患者的心肺功能，增加患上高血壓、中風及心臟病的風險。」
肥胖或結構問題致病
男性的睡眠窒息症發病風險是女性的2至8倍，其中40歲至50歲男性較高危。據香港的統計數字，本港有4%男性及2%女性患有睡眠窒息症。除性別外，肥胖、頸圍較一般人大也會較易患上此症，因為喉嚨附近的軟組織較多，較易鬆弛和造成阻塞。如果有結構性問題，例如鼻中隔彎曲、鼻骨移位、有鼻息肉、脷底淋巴組織過大，又或下顎後縮或過小，即使身瘦削也有可能有睡眠窒息問題。黃嘉輝補充，「如果兒童患有此症的話，一般是扁桃腺或者腺樣增殖體過大。」
三大類型睡眠窒息症
自己也可察覺
睡眠窒息症多由枕邊人發現，但其實自己也可能會發覺得到。黃嘉輝稱，「患者有時可以聽到自己的鼻鼾聲，另也可以從睡眠質素反映，如果睡醒後仍然感到疲倦，甚至頭痛，便可能患有睡眠窒息症。其他徵狀還包括日間渴睡、夜間失眠、難以集中精神、記憶力及認知能力減退、判斷力變差、反應緩慢、焦慮、脾氣暴躁等。兒童患者則可能引致夜尿、日間較為活躍，學習難以集中。」
呼吸機解決問題
診斷上，患者可作多頻道睡眠檢查，透過連接身體相關部位的感應器，為患者分析和作出診斷。如果患者存在結構上的問題，例如軟顎及顎垂過長、扁桃體或腺樣增殖體過大等，可透過外科手術改善病情。不過最有效的治療方法是使用正氣壓呼吸機，將空氣打入氣道。黃嘉輝指出，「如果患者情況不嚴重，也可嘗試側睡的睡姿，或者使用牙托，均可防止舌頭下墜而阻塞呼吸道。」
而要預防睡眠窒息症，可以奉行健康飲食和適量運動的習慣，控制好體重便可避免一大風險因素；此外，戒除煙酒也有一定作用。