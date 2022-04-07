睡眠窒息症｜瓜子口面 易有睡眠窒息症？

耳鼻喉科專科醫生黃嘉輝表示，睡眠窒息症是一種睡眠障礙，「患者睡覺時會多次出現呼吸暫停窒息，導致血液含氧量降低的現象。窒息時患者會自然地掙扎醒來，由於睡眠經常被中斷，直接影響睡眠質素。如問題長時間持續，或影響患者的心肺功能，增加患上高血壓、中風及心臟病的風險。」

肥胖或結構問題致病

男性的睡眠窒息症發病風險是女性的2至8倍，其中40歲至50歲男性較高危。據香港的統計數字，本港有4%男性及2%女性患有睡眠窒息症。除性別外，肥胖、頸圍較一般人大也會較易患上此症，因為喉嚨附近的軟組織較多，較易鬆弛和造成阻塞。如果有結構性問題，例如鼻中隔彎曲、鼻骨移位、有鼻息肉、脷底淋巴組織過大，又或下顎後縮或過小，即使身瘦削也有可能有睡眠窒息問題。黃嘉輝補充，「如果兒童患有此症的話，一般是扁桃腺或者腺樣增殖體過大。」



三大類型睡眠窒息症