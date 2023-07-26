睡眠窒息症｜瞓瞓下突然無呼吸？4個症狀反映你可能有睡眠窒息症

睡眠是身體休息的時間，如果睡了等如沒睡，對健康當然有不良的影響。除了被惡夢驚醒或被聲音嘈醒，患有睡眠窒息症也可以令人的呼吸不停中斷而被迫醒過來，長遠可增加高血壓及心血管疾病的風險。

患有睡眠窒息症的人，很多時會有鼻鼾問題，睡到一半時窒息症發作，鼻鼾聲就會突然停止，幾秒後又再呼呼響起，旁邊的枕邊人有時更會以為另一半停止呼吸而被嚇到。這種窒息情況全晚不斷出現，身體一直處於睡睡醒醒的狀態，睡眠質素自然欠佳，不但睡很久仍覺得不夠，日間亦會顯得無厘精神，坐著也會打瞌睡。

患有睡眠窒息症的人，不但睡很久仍覺得不夠，日間亦會顯得無厘精神，坐著也會打瞌睡。

睡眠窒息症可分為阻塞性、神經性及混合性三大類，當中以阻塞性睡眠窒息症最為常見，頸圍過粗、咽喉肌肉退化、臉或鼻部構造異常等都可造成呼吸道狹窄甚至阻塞，引發眠時呼吸短暫性中止，常見於男性、肥胖人士、長者及先天性臉部構造異常或下巴後縮患者。至於神經性則可能源於腦部創傷或病患，如中風。

治療阻塞性睡眠窒息症的最有效方法是使用呼吸機，可確保氣道無持暢通及空氣進入。

使用呼吸機

治療阻塞性睡眠窒息症的最有效方法是使用呼吸機，可確保氣道無持暢通及空氣進入。病情較輕微的患者也可透過減肥、牙膠等改善病況，個別患者亦可能適合利用手術等治療擴闊呼吸道，避免睡覺時呼吸不順。

其實，過去的研究已表明睡眠窒息症可以影響情緒、記憶力及專注力等表現，並會增加血管病變的風險，提高出現心肌梗塞、中風及失智的風險。若你懷疑自己有睡眠窒息症，盡早找醫生安排睡眠檢查及接受治療，才能將問題的影響減至最低。