睡眠窒息症｜酗酒、吸煙均為高危群組 併發症可引致死亡

睡眠窒息症常常與「打鼻鼾」掛上等號，但其實「打鼻鼾」只是其中一種病徵。在香港， 有超過 10 萬人受到睡眠窒息症的困擾，除了令睡眠質量下降，影響日常生活外，更可能引致其他疾病！Bowtie 團隊今次整合了關於睡眠窒息症的資訊，讓大家對其治療方法及自願醫保保障有更多的了解。

甚麼是睡眠窒息症? 睡眠窒息症（Sleep Apnoea）是指患者在睡眠時，呼吸次數顯著減少或短暫停止，令身體缺氧。若在睡眠期間停止呼吸或頻率減少超過 25%，並持續 10 秒或以上，令血含氧量下降超過 4%，就可介定為睡眠窒息症。患者在睡眠時呼吸減慢或停止，會令患者完全醒來，或從深層睡眠回到淺層睡眠。輕微的睡眠窒息症患者大概每小時會出現數次窒息，嚴重者則可能出現十數次，甚至數百次不等，會直接影響患者的睡眠質素。 睡眠窒息症種類，哪一種較嚴重？ 睡眠窒息症分為 3 類： 1. 阻塞性睡眠窒息症（OSA） 是最常見的睡眠窒息症，患者的上呼吸道於睡眠時受阻，原因可能是由於咽喉組織過多，或是呼吸道的肌肉鬆弛等，以致空氣不能順利通過呼吸道，引致窒息。 2. 中樞性睡眠窒息症（CSA） 可能因為曾經中風、腦部受到創傷或出現其他問題，而未能有效地把呼吸訊號傳送到有關器官及組織，令睡眠時呼吸間歇性停止，引致窒息。 3. 混合性睡眠窒息症（MSA） 患者同時患上阻塞性及中樞性睡眠窒息症。 美國睡眠醫學會建議透過睡眠窒息指數（AHI）判斷睡眠窒息的嚴重程度。睡眠窒息指數是指睡眠期間，每小時出現窒息或半窒息的次數。 嚴重程度 睡眠窒息指數 （AHI） 正常 < 5／小時 輕度 5 – 15／小時 中度 16 – 30／小時 嚴重 > 30／小時 睡眠窒息症病徵 睡眠窒息症很難單靠表徵來區分，如果懷疑自己患上睡眠窒息症，可以先參考以下的常見病徵： 睡眠時有嚴重鼻鼾，並會間中停止呼吸

睡醒後亦覺疲累，日間常感到睡意

在需要集中精神的時候，如工作或駕車時，亦會打瞌睡

早上常感到頭痛

反應緩慢，思想不能集中

記憶力衰退

性慾減退

高血壓

醒後感到口乾或喉乾

晚上多夜尿 睡眠窒息症的成因 90% 患者是因生理結構因素而患上睡眠窒息症，例如肥胖、頸短、脷長、吊鐘長、嘴細、咽喉中的扁桃腺或組織脹大，使上呼吸道過窄，以致容易出現睡眠窒息。 誰易患上睡眠窒息症？ 無論任何年紀人士，均有可能患上睡眠窒息症，而擁有以下因素的人士更是高危群組： 40 – 50 歲之間的中年男性

70 歲以上的人士

早產嬰兒

癡肥人士，症狀的嚴重程度會隨著其肥胖程度而增加

頸短或頸圍較一般人大

患有心臟病或中風

扁桃腺或線樣增殖體過大

鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻息肉患者

下顎後縮或下顎過小

患有內分泌疾病，例如甲狀腺功能過低

酗酒、吸煙

服用鎮定劑、安眠藥

睡眠窒息症的併發症 如果長時間得不到適當治療，可令患者心肺功能受損， 增加患上以下併發症的機會： 高血壓

心臟衰竭、冠心病、心律不正

肺功能受損、肺高血壓

紅血球增多症

缺血性中風

猝死 除此以外，因為精神難以集中，駕駛時有機會因疲倦而引致交通意外。 失眠｜穴位按摩、泡腳 紓緩失眠 如何診斷睡眠窒息症？在政府可以進行檢查嗎？ 如果想診斷睡眠窒息症，可以用愛普沃斯嗜睡量表及 S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估進行初步的自我診斷。若要獲得更準確的診斷，就要進行專業的醫療檢查。香港政府亦有提供相關檢查。 1. 愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale） 大家可透過在愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale）填寫分數，計算在進行特定活動時的打瞌睡情況，評估嗜睡的程度： （從不發生 – 0分；很少機會發生 – 1分；間中發生 – 2分；經常發生 – 3分） 進行的活動： 打瞌睡情況： 1 坐著閱讀 2 看電視 3 在公眾場所坐下 4 乘坐交通工具多於一小時 5 中午躺下休息 6 坐著和別人交談 7 午餐後在沒有飲酒的情況下坐著休息 8 乘車或駕車時短時間停車等候 將測試結果相加得出總數，就可得知嗜睡程度： 0 – 7分 嗜睡情況正常 8 – 11分 嗜睡情況稍多 12 – 15分 嗜睡情況明顯 16 – 24分 嗜睡情況嚴重 一般而言，患上睡眠窒息症的人分數都會高於 16 分，但詳細情況仍需要結合患者的完整病歷。 2. S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估 S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估是一個簡單的自我評估，以分析自己患上睡眠窒息症的風險，請選擇「是」或「否」: 是 否 Snore（鼻鼾）：你是否有鼻鼾 ? Tired（疲倦）： 你是否經常感到疲倦 ? Observed（觀察）：你睡覺時會否有喘不過氣的情況 ? Pressure（血壓）：你是否高血壓患者 ? BMI（身體質量指數）* ：你的身體質量指數（BMI）在 35 或以上 ? * BMI = 體重（公斤kg） ÷ 身高（公尺m） 的平方 Age（年齡）：你是否 50 歲或以上 ? Neck（頸圍）

男性﹕你的頸圍是否在 17 吋（約 43 cm）或以上 ?Neck（頸圍）

女性﹕你的頸圍是否在 16 吋（約 40cm）或以上 ? Gender（性別）：你是男性嗎 ?

以下是患上睡眠窒息症的機會率﹕ 回答為「是」的數量﹕ 風險度： 0 – 2 低 3 – 4 中 5 – 8 高 3. 多頻道睡眠電圖檢查（Polysomnography） 除了以上兩個自我評估，亦可進行多頻道睡眠檢查（Polysomnography），透過感應器連接身體相關部位，對患者進行睡眠監控，收集患者睡眠時的物理及生理數據以作分析及診斷。 一般多頻道睡眠檢查包括： 監測腦電波

監測眼球活動

監測肌肉活動

監測血含氧量

量度口腔及鼻腔的氣流

量度胸部及腹部活動

量度鼻鼾的聲浪

錄影患者整體睡眠活動 治療睡眠窒息症的方法 治療睡眠窒息症有不同的方法，較為常用的包括使用睡眠窒息症呼吸機、睡眠窒息症牙膠／牙托及進行顎骨矯形手術或射頻手術。 1. 使用睡眠窒息症呼吸機 使用睡眠呼吸機是目前最有效、普遍及安全的療法，適用於病情輕微至嚴重的患者。其原理是使用者佩戴鼻罩，透過睡眠呼吸機輸出處方的預設氣壓，把使用者堵塞的上呼吸道打通，使空氣能順利進出肺部， 防止窒息。 睡眠呼吸機大致上可分為以下 3 類： 定壓呼吸機 （Fixed CPAP） 屬較基本的呼吸機，能按處方度數輸出一個固定的氣壓，以打通呼吸道。 自動呼吸機 （Auto CPAP） 能夠感應使用者每一次的呼吸節奏，自動調節最適合的速率及氣壓。當使用者出現氣道阻塞，呼吸機就會自動增加氣壓來打通呼吸道。當呼吸道回復暢通，便會自動減低氣壓，以減少使用者出現不適的情況。 因此，自動呼吸機較定壓呼吸機高階，能提供更舒適的治療。 高低正氣壓睡眠呼吸機（BiPAP） 屬最高階的睡眠呼吸機，能提供 2 種不同的氣壓，吸氣時輸出的氣壓較高，打通使用者的上呼吸道，防止窒息。而呼氣時，輸出的氣壓較低，令使用者易於呼氣，幫助肺部釋出二氧化碳。 2. 使用睡眠窒息症牙膠／牙托 在睡覺時套在患者的上及下齒列，將下顎拉下及拉前，防止舌頭仰臥時後墜而阻塞呼吸道。使用者必須要有健康的牙齒及頜骨，而且這療法只適用於輕度患者，對於病情中度至嚴重的患者，療效並不顯著。 3. 手術 醫生為患者切除多餘或造成阻塞的組織，以減輕病情，但並非所有患者都適用，也可能有復發的機會。此療法較適合病情嚴重的患者，但也不是首選的治療方法。