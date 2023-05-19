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健康
2023-05-19 10:00:00

睡眠窒息症｜酗酒、吸煙均為高危群組 併發症可引致死亡

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嚴重的睡眠窒息症可引致死亡。

嚴重的睡眠窒息症可引致死亡。

睡眠窒息症常常與「打鼻鼾」掛上等號，但其實「打鼻鼾」只是其中一種病徵。在香港， 有超過 10 萬人受到睡眠窒息症的困擾，除了令睡眠質量下降，影響日常生活外，更可能引致其他疾病！Bowtie 團隊今次整合了關於睡眠窒息症的資訊，讓大家對其治療方法及自願醫保保障有更多的了解。

睡眠窒息症常與「打鼻鼾」掛上等號。

睡眠窒息症常與「打鼻鼾」掛上等號。

甚麼是睡眠窒息症?

睡眠窒息症（Sleep Apnoea）是指患者在睡眠時，呼吸次數顯著減少或短暫停止，令身體缺氧。若在睡眠期間停止呼吸或頻率減少超過 25%，並持續 10 秒或以上，令血含氧量下降超過 4%，就可介定為睡眠窒息症。患者在睡眠時呼吸減慢或停止，會令患者完全醒來，或從深層睡眠回到淺層睡眠。輕微的睡眠窒息症患者大概每小時會出現數次窒息，嚴重者則可能出現十數次，甚至數百次不等，會直接影響患者的睡眠質素。

睡眠窒息症種類，哪一種較嚴重？

睡眠窒息症分為 3 類：

1. 阻塞性睡眠窒息症（OSA）

是最常見的睡眠窒息症，患者的上呼吸道於睡眠時受阻，原因可能是由於咽喉組織過多，或是呼吸道的肌肉鬆弛等，以致空氣不能順利通過呼吸道，引致窒息。

2. 中樞性睡眠窒息症（CSA）

可能因為曾經中風、腦部受到創傷或出現其他問題，而未能有效地把呼吸訊號傳送到有關器官及組織，令睡眠時呼吸間歇性停止，引致窒息。

3. 混合性睡眠窒息症（MSA）

患者同時患上阻塞性及中樞性睡眠窒息症。

美國睡眠醫學會建議透過睡眠窒息指數（AHI）判斷睡眠窒息的嚴重程度。睡眠窒息指數是指睡眠期間，每小時出現窒息或半窒息的次數。

嚴重程

睡眠窒息指數 AHI

正常

< 5／小

輕度

5 – 15／小

中度

16 – 30／小

嚴重

> 30／小

睡眠窒息症病徵

睡眠窒息症很難單靠表徵來區分，如果懷疑自己患上睡眠窒息症，可以先參考以下的常見病徵：

  • 睡眠時有嚴重鼻鼾，並會間中停止呼吸
  • 睡醒後亦覺疲累，日間常感到睡意
  • 在需要集中精神的時候，如工作或駕車時，亦會打瞌睡
  • 早上常感到頭痛
  • 反應緩慢，思想不能集中
  • 記憶力衰退
  • 性慾減退
  • 高血壓
  • 醒後感到口乾或喉乾
  • 晚上多夜尿

睡眠窒息症的成因

90% 患者是因生理結構因素而患上睡眠窒息症，例如肥胖、頸短、脷長、吊鐘長、嘴細、咽喉中的扁桃腺或組織脹大，使上呼吸道過窄，以致容易出現睡眠窒息。

誰易患上睡眠窒息症？

無論任何年紀人士，均有可能患上睡眠窒息症，而擁有以下因素的人士更是高危群組：

  • 40 – 50 歲之間的中年男性  
  • 70 歲以上的人士
  • 早產嬰兒
  • 癡肥人士，症狀的嚴重程度會隨著其肥胖程度而增加
  • 頸短或頸圍較一般人大
  • 患有心臟病或中風
  • 扁桃腺或線樣增殖體過大
  • 鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻息肉患者
  • 下顎後縮或下顎過小
  • 患有內分泌疾病，例如甲狀腺功能過低  
  • 酗酒、吸煙
  • 服用鎮定劑、安眠藥

 

早上常感到頭痛是睡眠窒息症病徵。

早上常感到頭痛是睡眠窒息症病徵。

睡眠窒息症的併發症

如果長時間得不到適當治療，可令患者心肺功能受損， 增加患上以下併發症的機會：

  • 高血壓  
  • 心臟衰竭、冠心病、心律不正
  • 肺功能受損、肺高血壓  
  • 紅血球增多症 
  • 缺血性中風  
  • 猝死  

除此以外，因為精神難以集中，駕駛時有機會因疲倦而引致交通意外。

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如何診斷睡眠窒息症？在政府可以進行檢查嗎？

如果想診斷睡眠窒息症，可以用愛普沃斯嗜睡量表及 S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估進行初步的自我診斷。若要獲得更準確的診斷，就要進行專業的醫療檢查。香港政府亦有提供相關檢查。

1. 愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale）

大家可透過在愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale）填寫分數，計算在進行特定活動時的打瞌睡情況，評估嗜睡的程度：

（從不發生 – 0分；很少機會發生 – 1分；間中發生 – 2分；經常發生 – 3分）

 

進行的活動：

打瞌睡情況：

1

坐著閱讀

 

2

看電視

 

3

在公眾場所坐下

 

4

乘坐交通工具多於一小時

 

5

中午躺下休息

 

6

坐著和別人交談

 

7

午餐後在沒有飲酒的情況下坐著休息

 

8

乘車或駕車時短時間停車等候

 

將測試結果相加得出總數，就可得知嗜睡程度：

0 – 7

嗜睡情況正常

8 – 11

嗜睡情況稍多

12 – 15

嗜睡情況明顯

16 – 24

嗜睡情況嚴重

一般而言，患上睡眠窒息症的人分數都會高於 16 分，但詳細情況仍需要結合患者的完整病歷。

2. S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估

S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估是一個簡單的自我評估，以分析自己患上睡眠窒息症的風險，請選擇「是」或「否」: 

 

Snore（鼻鼾）：你是否有鼻鼾 ?

    

Tired（疲倦）： 你是否經常感到疲倦 ?

    

Observed（觀察）：你睡覺時會否有喘不過氣的情況 ?

    

Pressure（血壓）：你是否高血壓患者 ?

    

BMI（身體質量指數）* ：你的身體質量指數（BMI）在 35 或以上 ?

* BMI = 體重（公斤kg ÷ 身高（公尺m 的平方

    

Age（年齡）：你是否 50 歲或以上 ?

    

Neck（頸圍）
男性﹕你的頸圍是否在 17 吋（約 43 cm）或以上 ?Neck（頸圍）
女性﹕你的頸圍是否在 16 吋（約 40cm）或以上 ?

    

Gender（性別）：你是男性嗎 ?

  


 

以下是患上睡眠窒息症的機會率

回答為「是」的數量﹕

風險度：

0 – 2 

3 – 4 

5 – 8 

3. 多頻道睡眠電圖檢查（Polysomnography）

除了以上兩個自我評估，亦可進行多頻道睡眠檢查（Polysomnography），透過感應器連接身體相關部位，對患者進行睡眠監控，收集患者睡眠時的物理及生理數據以作分析及診斷。

一般多頻道睡眠檢查包括：

  • 監測腦電波
  • 監測眼球活動
  • 監測肌肉活動
  • 監測血含氧量
  • 量度口腔及鼻腔的氣流
  • 量度胸部及腹部活動
  • 量度鼻鼾的聲浪
  • 錄影患者整體睡眠活動

治療睡眠窒息症的方法

治療睡眠窒息症有不同的方法，較為常用的包括使用睡眠窒息症呼吸機、睡眠窒息症牙膠／牙托及進行顎骨矯形手術或射頻手術。

1. 使用睡眠窒息症呼吸機

使用睡眠呼吸機是目前最有效、普遍及安全的療法，適用於病情輕微至嚴重的患者。其原理是使用者佩戴鼻罩，透過睡眠呼吸機輸出處方的預設氣壓，把使用者堵塞的上呼吸道打通，使空氣能順利進出肺部， 防止窒息。

睡眠呼吸機大致上可分為以下 3 類：

  • 定壓呼吸機 （Fixed CPAP）

屬較基本的呼吸機，能按處方度數輸出一個固定的氣壓，以打通呼吸道。

  • 自動呼吸機 （Auto CPAP）

能夠感應使用者每一次的呼吸節奏，自動調節最適合的速率及氣壓。當使用者出現氣道阻塞，呼吸機就會自動增加氣壓來打通呼吸道。當呼吸道回復暢通，便會自動減低氣壓，以減少使用者出現不適的情況。

因此，自動呼吸機較定壓呼吸機高階，能提供更舒適的治療。

  • 高低正氣壓睡眠呼吸機（BiPAP）

屬最高階的睡眠呼吸機，能提供 2 種不同的氣壓，吸氣時輸出的氣壓較高，打通使用者的上呼吸道，防止窒息。而呼氣時，輸出的氣壓較低，令使用者易於呼氣，幫助肺部釋出二氧化碳。

2. 使用睡眠窒息症牙膠／牙托

在睡覺時套在患者的上及下齒列，將下顎拉下及拉前，防止舌頭仰臥時後墜而阻塞呼吸道。使用者必須要有健康的牙齒及頜骨，而且這療法只適用於輕度患者，對於病情中度至嚴重的患者，療效並不顯著。

3. 手術 

醫生為患者切除多餘或造成阻塞的組織，以減輕病情，但並非所有患者都適用，也可能有復發的機會。此療法較適合病情嚴重的患者，但也不是首選的治療方法。

 

醫生會為患者切除多餘或造成阻塞的組織，以減輕病情。

醫生會為患者切除多餘或造成阻塞的組織，以減輕病情。

治療睡眠窒息症手術之費用

醫管局私家醫療

價錢

垂腭咽成形術 Uvulopalatopharyngoplasty

HK$30,450 – 37,800

 

改善睡眠窒息症的方法

除了以上的睡眠窒息症療法，要改善睡眠窒息症，就應從日常生活中開始做起，保持良好的生活習慣。

  • 多做運動，減輕體重  
  • 避免在睡前喝酒  
  • 避免服食安眠藥  
  • 採用側睡的睡姿，以避免舌頭下墜而阻塞呼吸道

睡眠窒息症常見問題

1. 睡眠窒息症會令人在睡夢中死亡嗎？

睡眠窒息症在一般情況下，並不會讓人在睡夢中猝死。不過，患者也較一般人容易在睡夢中因不能呼吸而失去生命。如果本身患有心臟病，就更加容易在睡眠中死亡。

2. 靠食療都可以治療睡眠窒息症？

因肥胖而引致睡眠窒息症的患者，可以靠食療以治療睡眠窒息症，改變高糖、高脂、高熱量的飲食習慣，多吃高纖、少鹽、少糖、少油、低熱量的食物，例如西蘭花、菠菜、西柚、橙、紅米及蕃薯等。

健康均衡的飲食習慣有助降低脂肪攝取，達到減重效果。當咽喉及附近位置的脂肪積聚減少，可避免呼吸道進一步收窄，讓空氣有足夠的空間通過，從而減低睡眠窒息的次數。

3. 換更好的枕頭可否改善睡眠窒息症 ？

雖然「鼻鼾」是睡眠窒息症的其中一個病徵，但單單換更好的枕頭並不能解決問題。

當然，選擇針對睡眠窒息症患者需要的枕頭，亦能發揮舒緩鼻鼾的效果。

  • 高度：每種枕頭各有特點，加上每人的體型不同，所以枕頭的高度沒有一定的標準，建議與頸長一樣即可
  • 形狀：睡眠時，我們的姿勢並不會固定不變，所以可以選擇中間位置較低，兩旁高一點的枕頭，當側身睡時就不會造成脖子懸空，讓枕頭支撐好頸部
  • 軟硬度：在軟硬度上，則以舒服為準則，物料、質感可按個人喜好及耐用度選擇

資料來源

  • 1香港哮喘會
  • 2尚健維佳
  • 3HomeCareMedical
  • 4Entific Sleep Apnea Centre
  • 5Entific Sleep Apnea Centre
  • 6Entific Sleep Apnea Centre

本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載

 

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