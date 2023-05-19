睡眠窒息症｜酗酒、吸煙均為高危群組 併發症可引致死亡

睡眠窒息症常常與「打鼻鼾」掛上等號，但其實「打鼻鼾」只是其中一種病徵。在香港， 有超過 10 萬人受到睡眠窒息症的困擾，除了令睡眠質量下降，影響日常生活外，更可能引致其他疾病！Bowtie 團隊今次整合了關於睡眠窒息症的資訊，讓大家對其治療方法及自願醫保保障有更多的了解。
甚麼是睡眠窒息症?
睡眠窒息症（Sleep Apnoea）是指患者在睡眠時，呼吸次數顯著減少或短暫停止，令身體缺氧。若在睡眠期間停止呼吸或頻率減少超過 25%，並持續 10 秒或以上，令血含氧量下降超過 4%，就可介定為睡眠窒息症。患者在睡眠時呼吸減慢或停止，會令患者完全醒來，或從深層睡眠回到淺層睡眠。輕微的睡眠窒息症患者大概每小時會出現數次窒息，嚴重者則可能出現十數次，甚至數百次不等，會直接影響患者的睡眠質素。
睡眠窒息症種類，哪一種較嚴重？
睡眠窒息症分為 3 類：
1. 阻塞性睡眠窒息症（OSA）
是最常見的睡眠窒息症，患者的上呼吸道於睡眠時受阻，原因可能是由於咽喉組織過多，或是呼吸道的肌肉鬆弛等，以致空氣不能順利通過呼吸道，引致窒息。
2. 中樞性睡眠窒息症（CSA）
可能因為曾經中風、腦部受到創傷或出現其他問題，而未能有效地把呼吸訊號傳送到有關器官及組織，令睡眠時呼吸間歇性停止，引致窒息。
3. 混合性睡眠窒息症（MSA）
患者同時患上阻塞性及中樞性睡眠窒息症。
美國睡眠醫學會建議透過睡眠窒息指數（AHI）判斷睡眠窒息的嚴重程度。睡眠窒息指數是指睡眠期間，每小時出現窒息或半窒息的次數。
|
嚴重程度
|
睡眠窒息指數 （AHI）
|
正常
|
< 5／小時
|
輕度
|
5 – 15／小時
|
中度
|
16 – 30／小時
|
嚴重
|
> 30／小時
睡眠窒息症病徵
睡眠窒息症很難單靠表徵來區分，如果懷疑自己患上睡眠窒息症，可以先參考以下的常見病徵：
- 睡眠時有嚴重鼻鼾，並會間中停止呼吸
- 睡醒後亦覺疲累，日間常感到睡意
- 在需要集中精神的時候，如工作或駕車時，亦會打瞌睡
- 早上常感到頭痛
- 反應緩慢，思想不能集中
- 記憶力衰退
- 性慾減退
- 高血壓
- 醒後感到口乾或喉乾
- 晚上多夜尿
睡眠窒息症的成因
90% 患者是因生理結構因素而患上睡眠窒息症，例如肥胖、頸短、脷長、吊鐘長、嘴細、咽喉中的扁桃腺或組織脹大，使上呼吸道過窄，以致容易出現睡眠窒息。
誰易患上睡眠窒息症？
無論任何年紀人士，均有可能患上睡眠窒息症，而擁有以下因素的人士更是高危群組：
- 40 – 50 歲之間的中年男性
- 70 歲以上的人士
- 早產嬰兒
- 癡肥人士，症狀的嚴重程度會隨著其肥胖程度而增加
- 頸短或頸圍較一般人大
- 患有心臟病或中風
- 扁桃腺或線樣增殖體過大
- 鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻息肉患者
- 下顎後縮或下顎過小
- 患有內分泌疾病，例如甲狀腺功能過低
- 酗酒、吸煙
- 服用鎮定劑、安眠藥
睡眠窒息症的併發症
如果長時間得不到適當治療，可令患者心肺功能受損， 增加患上以下併發症的機會：
- 高血壓
- 心臟衰竭、冠心病、心律不正
- 肺功能受損、肺高血壓
- 紅血球增多症
- 缺血性中風
- 猝死
除此以外，因為精神難以集中，駕駛時有機會因疲倦而引致交通意外。
如何診斷睡眠窒息症？在政府可以進行檢查嗎？
如果想診斷睡眠窒息症，可以用愛普沃斯嗜睡量表及 S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估進行初步的自我診斷。若要獲得更準確的診斷，就要進行專業的醫療檢查。香港政府亦有提供相關檢查。
1. 愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale）
大家可透過在愛普沃斯嗜睡量表（Epworth Sleepiness Scale）填寫分數，計算在進行特定活動時的打瞌睡情況，評估嗜睡的程度：
（從不發生 – 0分；很少機會發生 – 1分；間中發生 – 2分；經常發生 – 3分）
|
|
進行的活動：
|
打瞌睡情況：
|
1
|
坐著閱讀
|
|
2
|
看電視
|
|
3
|
在公眾場所坐下
|
|
4
|
乘坐交通工具多於一小時
|
|
5
|
中午躺下休息
|
|
6
|
坐著和別人交談
|
|
7
|
午餐後在沒有飲酒的情況下坐著休息
|
|
8
|
乘車或駕車時短時間停車等候
|
將測試結果相加得出總數，就可得知嗜睡程度：
|
0 – 7分
|
嗜睡情況正常
|
8 – 11分
|
嗜睡情況稍多
|
12 – 15分
|
嗜睡情況明顯
|
16 – 24分
|
嗜睡情況嚴重
一般而言，患上睡眠窒息症的人分數都會高於 16 分，但詳細情況仍需要結合患者的完整病歷。
2. S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估
S.T.O.P. B.A.N.G 自我評估是一個簡單的自我評估，以分析自己患上睡眠窒息症的風險，請選擇「是」或「否」:
|
是
|
否
|
Snore（鼻鼾）：你是否有鼻鼾 ?
|
Tired（疲倦）： 你是否經常感到疲倦 ?
|
Observed（觀察）：你睡覺時會否有喘不過氣的情況 ?
|
Pressure（血壓）：你是否高血壓患者 ?
|
BMI（身體質量指數）* ：你的身體質量指數（BMI）在 35 或以上 ?
* BMI = 體重（公斤kg） ÷ 身高（公尺m） 的平方
|
Age（年齡）：你是否 50 歲或以上 ?
|
Neck（頸圍）
|
Gender（性別）：你是男性嗎 ?
|
以下是患上睡眠窒息症的機會率﹕
|
回答為「是」的數量﹕
|
風險度：
|
0 – 2
|
低
|
3 – 4
|
中
|
5 – 8
|
高
3. 多頻道睡眠電圖檢查（Polysomnography）
除了以上兩個自我評估，亦可進行多頻道睡眠檢查（Polysomnography），透過感應器連接身體相關部位，對患者進行睡眠監控，收集患者睡眠時的物理及生理數據以作分析及診斷。
一般多頻道睡眠檢查包括：
- 監測腦電波
- 監測眼球活動
- 監測肌肉活動
- 監測血含氧量
- 量度口腔及鼻腔的氣流
- 量度胸部及腹部活動
- 量度鼻鼾的聲浪
- 錄影患者整體睡眠活動
治療睡眠窒息症的方法
治療睡眠窒息症有不同的方法，較為常用的包括使用睡眠窒息症呼吸機、睡眠窒息症牙膠／牙托及進行顎骨矯形手術或射頻手術。
1. 使用睡眠窒息症呼吸機
使用睡眠呼吸機是目前最有效、普遍及安全的療法，適用於病情輕微至嚴重的患者。其原理是使用者佩戴鼻罩，透過睡眠呼吸機輸出處方的預設氣壓，把使用者堵塞的上呼吸道打通，使空氣能順利進出肺部， 防止窒息。
睡眠呼吸機大致上可分為以下 3 類：
- 定壓呼吸機 （Fixed CPAP）
屬較基本的呼吸機，能按處方度數輸出一個固定的氣壓，以打通呼吸道。
- 自動呼吸機 （Auto CPAP）
能夠感應使用者每一次的呼吸節奏，自動調節最適合的速率及氣壓。當使用者出現氣道阻塞，呼吸機就會自動增加氣壓來打通呼吸道。當呼吸道回復暢通，便會自動減低氣壓，以減少使用者出現不適的情況。
因此，自動呼吸機較定壓呼吸機高階，能提供更舒適的治療。
- 高低正氣壓睡眠呼吸機（BiPAP）
屬最高階的睡眠呼吸機，能提供 2 種不同的氣壓，吸氣時輸出的氣壓較高，打通使用者的上呼吸道，防止窒息。而呼氣時，輸出的氣壓較低，令使用者易於呼氣，幫助肺部釋出二氧化碳。
2. 使用睡眠窒息症牙膠／牙托
在睡覺時套在患者的上及下齒列，將下顎拉下及拉前，防止舌頭仰臥時後墜而阻塞呼吸道。使用者必須要有健康的牙齒及頜骨，而且這療法只適用於輕度患者，對於病情中度至嚴重的患者，療效並不顯著。
3. 手術
醫生為患者切除多餘或造成阻塞的組織，以減輕病情，但並非所有患者都適用，也可能有復發的機會。此療法較適合病情嚴重的患者，但也不是首選的治療方法。
治療睡眠窒息症手術之費用
|
價錢
|
垂腭咽成形術 （Uvulopalatopharyngoplasty）
|
HK$30,450 – 37,800
改善睡眠窒息症的方法
除了以上的睡眠窒息症療法，要改善睡眠窒息症，就應從日常生活中開始做起，保持良好的生活習慣。
- 多做運動，減輕體重
- 避免在睡前喝酒
- 避免服食安眠藥
- 採用側睡的睡姿，以避免舌頭下墜而阻塞呼吸道
睡眠窒息症常見問題
1. 睡眠窒息症會令人在睡夢中死亡嗎？
睡眠窒息症在一般情況下，並不會讓人在睡夢中猝死。不過，患者也較一般人容易在睡夢中因不能呼吸而失去生命。如果本身患有心臟病，就更加容易在睡眠中死亡。
2. 靠食療都可以治療睡眠窒息症？
因肥胖而引致睡眠窒息症的患者，可以靠食療以治療睡眠窒息症，改變高糖、高脂、高熱量的飲食習慣，多吃高纖、少鹽、少糖、少油、低熱量的食物，例如西蘭花、菠菜、西柚、橙、紅米及蕃薯等。
健康均衡的飲食習慣有助降低脂肪攝取，達到減重效果。當咽喉及附近位置的脂肪積聚減少，可避免呼吸道進一步收窄，讓空氣有足夠的空間通過，從而減低睡眠窒息的次數。
3. 換更好的枕頭可否改善睡眠窒息症 ？
雖然「鼻鼾」是睡眠窒息症的其中一個病徵，但單單換更好的枕頭並不能解決問題。
當然，選擇針對睡眠窒息症患者需要的枕頭，亦能發揮舒緩鼻鼾的效果。
- 高度：每種枕頭各有特點，加上每人的體型不同，所以枕頭的高度沒有一定的標準，建議與頸長一樣即可
- 形狀：睡眠時，我們的姿勢並不會固定不變，所以可以選擇中間位置較低，兩旁高一點的枕頭，當側身睡時就不會造成脖子懸空，讓枕頭支撐好頸部
- 軟硬度：在軟硬度上，則以舒服為準則，物料、質感可按個人喜好及耐用度選擇
資料來源
- 1香港哮喘會
- 2尚健維佳
- 3HomeCareMedical
- 4Entific Sleep Apnea Centre
- 5Entific Sleep Apnea Centre
- 6Entific Sleep Apnea Centre
本文獲Bowtie 保泰人壽授權轉載