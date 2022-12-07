睡眠窒息症｜鼻軒聲大易患上？肥胖人士最高危？一文了解成因、症狀及治療方法

甚麼是睡眠窒息症？ 睡眠窒息症是一種睡眠障礙，當患者在睡眠時呼吸出現停止或頻率減少超過25%並持續10秒或以上，缺氧導致血含氧量下降超過4%，醫學上便界定為睡眠窒息症。睡眠窒息症大多在淺睡期與作夢的快速動眼期間發生，一旦患者出現窒息缺氧情況，他們便會掙扎醒來，然後回復正常呼吸，當再次入睡後，又會重複出現呼吸頻率減少情況而缺氧醒來。輕微的睡眠窒息症每小時出現數次窒息情況，嚴重者則會出現約30次，直接影響患者睡眠質素。

了解睡眠窒息症成因 至於睡眠窒息症成因，根據醫管局資料，主要可以分為3大種類。第一類是「阻塞性睡眠窒息症」，佔整體睡眠窒息症個案的90%，其成因主要為患者有鼻中隔偏移、鼻甲骨或扁桃腺肥大、嚴重鼻敏感、喉嚨吊鐘或舌頭阻塞氣道等原因，導致患者氣道塌陷或阻塞，影響呼吸令血含氧量下降，造成窒息問題。第二類是「中樞性睡眠窒息症」，主要成因是患者腦部中樞系統無法正常傳遞呼吸訊息，導致窒息情況出現，大多出現於心臟病、腦部疾病或創傷及中風患者身上。第三類是「混合性睡眠窒息症」，患者同時患有阻塞性及中樞性睡眠窒息症。

鼻軒聲不斷=患睡眠窒息症？了解睡眠窒息症症狀 談及睡眠窒息症，不少人都會立即聯想打鼻鼾，無錯，嚴重鼻鼾的確是其中一個較為明顯的症狀，患者的鼻鼾聲會間中停止，然後又突然大聲響起。除此之外，睡眠窒息症患者的睡眠質素變差，令他們日間經常感到疲倦、容易打瞌睡、難以集中精神、反應遲鈍，而且記憶力衰退、脾氣暴躁，甚至性機能減退。而且患者在睡夢中容易驚醒，醒後感到呼吸困難及心跳加速等，都是睡眠窒息症常見症狀。如果睡眠窒息症情況惡化，患者更有機會因為窒息致長期缺氧，影響心肺功能，增加患高血壓、中風及心臟病機會，甚至有機會睡夢中猝死而亡，不容忽視。

睡眠窒息症高危一族 至於睡眠窒息症的高危一族，男性發病機會較高，而且大多好發於40-50歲男性身上。另外，由於肥胖人士有較高機會出現脂肪積聚於上呼吸道，容易令他們呼吸道變窄，增加患病機會；下巴短小、吊鐘過長、氣管較窄或舌頭肥大等人士亦有較高機會患睡眠窒息症。