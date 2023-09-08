睡眠窒息症｜鼻鼾不斷、瞓極都攰？小心睡眠窒息症！家中自做睡眠測試+呼吸機治療 保持呼吸暢通 擊退健康隱患

「早睡早起身體好」可謂老生常談。的確，建立一個良好的作息型態，對維持身體健康有莫大裨益。不過，若睡覺時鼻鼾不斷、淺眠易醒、夜尿頻、睡醒後仍覺疲勞、難以集中精神，出現日間渴睡，夜間失眠等情況，就要小心是患上睡眠窒息症！呼吸系統科劉柱略醫生指，不少港人「患病而不自知」，只是單純以為自己睡眠質素欠佳，可以透過補眠或更換寢具去改善。然而，由於睡眠窒息症患者長期難以進入深層睡眠，日間工作自然倍感困倦，對於需要駕駛或操作器械的患者有一定程度的危險性，或會因而導致意外，引起傷亡；加上缺氧會令身體主要器官包括心肺功能等受損，嚴重者甚至會在夢中猝死。劉醫生呼籲，一旦發現自己或枕邊人有上述徵狀，應及早求醫作進一步檢查，正視睡眠窒息症帶來的隱患。

呼吸系統科劉柱略醫生

90% 為阻塞性睡眠窒息症 中年、男性、肥胖屬高危因素 睡眠窒息症可分為三類：阻塞性、中樞性及混合性，其中以阻塞性最為常見，佔整體個案約90%。劉醫生解釋，在正常的睡眠情況下，舌頭和喉嚨附近的軟顎肌肉能控制保持呼吸道暢通，惟阻塞性睡眠窒息症患者的這組肌肉卻會鬆弛，令呼吸道變得狹窄，因而出現呼吸困難及打鼻鼾，當肌肉過度鬆弛至呼吸道被完全阻塞，有機會引致窒息，腦部亦會發出訊息喚醒身體進行呼吸，回復正常呼吸後，這種短暫的窒息情況會在患者入眠後再次循環。 據統計，香港約有4%中年男性及2%中年女性罹患睡眠窒息症，情況愈趨普遍。劉醫生表示，任何年齡的人士均有機會患上此症，但多發病於40至50歲的中年男性上：「男性的發病率約為女性的2至8倍；另外，其他先天因素包括上呼吸道結構問題，包括扁桃腺或腺樣增殖體過大、鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻瘜肉患者、下顎過小或後縮等都會增加患睡眠窒息症的機會。」劉醫生續指，後天因素如肥胖、酗酒、吸煙等，亦屬高危因素：「男性頸圍大於43cm，女性頸圍大於40.6cm者，都需特別留神。」

家中睡眠測試接近醫院水平 省卻輪候時間及早對症下藥 要診斷是否患上睡眠窒息症，第一步先要進行臨床診斷及填寫睡眠窒息問卷作初步檢查，再配合睡眠測試，方能清楚了解患者睡眠窒息的程度及呼吸阻塞的位置與收窄情況。劉醫生表示，公立醫院、私家醫院及體檢中心均提供睡眠窒息症測試，然而公院輪候時間動輒長達一年或以上，私營醫療機構收費不菲，不少患者或會因而卻步，錯過治療的黃金時間。「睡眠窒息症不單會影響患者的睡眠質素，更會有較高機會引致高血壓及心血管疾病，而患上冠心病的機會亦較普通人高出兩倍，絕不能掉以輕心。」 除了入院接受檢查外，患者亦可選擇在家接受家中睡眠測試(Home Sleep Test, HST)。大家或會擔心，家中睡眠測試比入院檢查，其準確性及專業程度會否有所偏差？劉醫生指，家中睡眠測試所用的儀器同樣須由認可的睡眠測試供應商提供，現時的測試技術已可達至與醫院及睡眠測試室的同等水平。患者在家接受家中睡眠測試不單可省卻輪候時間，收費亦較入院經濟，而且患者在熟悉的環境下更易入睡，測試結果或更準確：「HST已可量度到患者的呼吸模式與流量、血氧含量、脈搏及胸部活動等，這些數據已可幫助診斷患者的睡眠窒息症程度。」劉醫生亦補充，簡易睡眠測試的儀器設置相對輕鬆簡單，患者一般可以在家中自行按指示操作，換言之測試時間不需受入院檢查所限，更具彈性，加上只需一晚即可得知測試結果，可以大大減低等候時間，及早對症下藥安排適當治療。