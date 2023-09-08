睡眠窒息症｜鼻鼾不斷、瞓極都攰？小心睡眠窒息症！家中自做睡眠測試+呼吸機治療 保持呼吸暢通 擊退健康隱患

「早睡早起身體好」可謂老生常談。的確，建立一個良好的作息型態，對維持身體健康有莫大裨益。不過，若睡覺時鼻鼾不斷、淺眠易醒、夜尿頻、睡醒後仍覺疲勞、難以集中精神，出現日間渴睡，夜間失眠等情況，就要小心是患上睡眠窒息症！呼吸系統科劉柱略醫生指，不少港人「患病而不自知」，只是單純以為自己睡眠質素欠佳，可以透過補眠或更換寢具去改善。然而，由於睡眠窒息症患者長期難以進入深層睡眠，日間工作自然倍感困倦，對於需要駕駛或操作器械的患者有一定程度的危險性，或會因而導致意外，引起傷亡；加上缺氧會令身體主要器官包括心肺功能等受損，嚴重者甚至會在夢中猝死。劉醫生呼籲，一旦發現自己或枕邊人有上述徵狀，應及早求醫作進一步檢查，正視睡眠窒息症帶來的隱患。
90%為阻塞性睡眠窒息症 中年、男性、肥胖屬高危因素
睡眠窒息症可分為三類：阻塞性、中樞性及混合性，其中以阻塞性最為常見，佔整體個案約90%。劉醫生解釋，在正常的睡眠情況下，舌頭和喉嚨附近的軟顎肌肉能控制保持呼吸道暢通，惟阻塞性睡眠窒息症患者的這組肌肉卻會鬆弛，令呼吸道變得狹窄，因而出現呼吸困難及打鼻鼾，當肌肉過度鬆弛至呼吸道被完全阻塞，有機會引致窒息，腦部亦會發出訊息喚醒身體進行呼吸，回復正常呼吸後，這種短暫的窒息情況會在患者入眠後再次循環。
據統計，香港約有4%中年男性及2%中年女性罹患睡眠窒息症，情況愈趨普遍。劉醫生表示，任何年齡的人士均有機會患上此症，但多發病於40至50歲的中年男性上：「男性的發病率約為女性的2至8倍；另外，其他先天因素包括上呼吸道結構問題，包括扁桃腺或腺樣增殖體過大、鼻中隔彎曲、鼻骨移位、鼻瘜肉患者、下顎過小或後縮等都會增加患睡眠窒息症的機會。」劉醫生續指，後天因素如肥胖、酗酒、吸煙等，亦屬高危因素：「男性頸圍大於43cm，女性頸圍大於40.6cm者，都需特別留神。」
家中睡眠測試接近醫院水平 省卻輪候時間及早對症下藥
要診斷是否患上睡眠窒息症，第一步先要進行臨床診斷及填寫睡眠窒息問卷作初步檢查，再配合睡眠測試，方能清楚了解患者睡眠窒息的程度及呼吸阻塞的位置與收窄情況。劉醫生表示，公立醫院、私家醫院及體檢中心均提供睡眠窒息症測試，然而公院輪候時間動輒長達一年或以上，私營醫療機構收費不菲，不少患者或會因而卻步，錯過治療的黃金時間。「睡眠窒息症不單會影響患者的睡眠質素，更會有較高機會引致高血壓及心血管疾病，而患上冠心病的機會亦較普通人高出兩倍，絕不能掉以輕心。」
除了入院接受檢查外，患者亦可選擇在家接受家中睡眠測試(Home Sleep Test, HST)。大家或會擔心，家中睡眠測試比入院檢查，其準確性及專業程度會否有所偏差？劉醫生指，家中睡眠測試所用的儀器同樣須由認可的睡眠測試供應商提供，現時的測試技術已可達至與醫院及睡眠測試室的同等水平。患者在家接受家中睡眠測試不單可省卻輪候時間，收費亦較入院經濟，而且患者在熟悉的環境下更易入睡，測試結果或更準確：「HST已可量度到患者的呼吸模式與流量、血氧含量、脈搏及胸部活動等，這些數據已可幫助診斷患者的睡眠窒息症程度。」劉醫生亦補充，簡易睡眠測試的儀器設置相對輕鬆簡單，患者一般可以在家中自行按指示操作，換言之測試時間不需受入院檢查所限，更具彈性，加上只需一晚即可得知測試結果，可以大大減低等候時間，及早對症下藥安排適當治療。
呼吸機治療大部分患者適用 調整心態接受長期「作戰」
問及睡眠窒息症的治療方法，劉醫生表示針對病情輕微、因下顎過小或後縮的患者，可以透過佩戴度身訂造的牙托增加呼吸道空間，減少阻塞。至於另一個適合大部分患者的就是正氣壓治療，即每當睡覺時都需使用呼吸機：「始終有20至30%患者因各種原因不能夠配合到呼吸機治療。呼吸機可分為固定及自動呼吸機兩款，前者只會輸出一個固定的氣壓，後者則會按使用者的需要而自動調節輸出的氣壓。舉例，當使用者出現呼吸道阻塞時，自動呼吸機就會自動增加氣壓打通呼吸道；當呼吸道回復暢通後，呼吸機會自動減低輸出的氣壓，不用持續接受高氣壓，所以舒適度會較使用固定呼吸機為高。」
當然，對於需要長時間使用呼吸機，劉醫生坦言不少患者試用一至兩次後便因不習慣或感到不適而放棄治療：「首先他們必須明白治療的意義。睡眠窒息症不會即時致命，但正因如此令患者忽略及早治療的重要性。其次，使用呼吸機的不適情況，可以嘗試透過更換合適的配件解決，例如鼻樑紅腫，可加配鼻樑墊，或選擇鼻枕只遮蓋鼻孔；如口腔及喉嚨乾燥不適，可使用濕潤器及發熱喉管增加濕度和溫度。最後，患者亦需調整心態，明白睡眠窒息症非一時三刻能夠痊癒，要做好心理準備長期『作戰』，當患者堅持使用而睡眠質素及日間精神狀況有明顯改善，自然會意識到呼吸機對他們帶來的好處。」
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（資料由劉柱略醫生提供）