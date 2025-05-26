睡眠窒息症｜鼻鼾聲大/肥胖易患上？成因、症狀及治療懶人包

不少人睡覺時都會打鼻鼾，但如果長期打鼻鼾（snoring）而且聲浪巨大時，原來有機會反映患上睡眠窒息症。睡眠窒息症在本港愈來愈普及，不單止影響患者的睡眠質素，嚴重更有機會因為窒息問題導致長期缺氧，影響心肺功能而猝死。Gofever高燒編輯以下整理了有關睡眠窒息症成因、症狀及治療方法等資料，供大家參考。

睡眠窒息症是甚麼？

睡眠窒息症是一種睡眠障礙，當患者在睡眠時呼吸出現停止或頻率減少超過25%並持續10秒或以上，缺氧導致血含氧量下降超過4%，醫學上便界定為睡眠窒息症。睡眠窒息症大多在淺睡期與作夢的快速動眼期間發生，一旦患者出現窒息缺氧情況，他們便會掙扎醒來，然後回復正常呼吸，當再次入睡後，又會重複出現呼吸頻率減少情況而缺氧醒來。輕微的睡眠窒息症每小時出現數次窒息情況，嚴重者則會出現約30次，直接影響患者睡眠質素。