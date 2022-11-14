睡眠質素｜唔夠瞓隨時變盲？研究：長期睡不好增青光眼風險

睡眠質素不只影響個人的情緒和表現，有研究更發現，長期睡得差，可能會增加罹患青光眼的風險，若不想被青光眼奪去視力，就要及早改善睡眠質素，長期睡眠欠佳者也應定期接受眼科檢查，盡早發現及治療潛藏的疾病，才能避過失明的危機。

分析逾40萬人資料

該項在《BMJ Open》發表的研究，由北京惠民醫院和四川大學華西醫學中心利用英國生物樣本銀行逾40萬人的資料，分析睡眠狀況與青光眼的關係。所有人被分為失眠、睡太多或太少、晚睡晚起或早睡早起、日間渴睡等組別，而正常睡眠時間被界定為7至9小時。

結果顯示，在近11年的追蹤期間，有近8,700人診斷患上青光眼，而睡眠扮演關鍵角色。與睡眠正常的人相比，日間渴睡的人患青光眼的風險提會上升11%，而失眠、睡太多或太少則會令風險增加13%。