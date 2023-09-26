睡眠質素｜睡覺時拳打腳踢疑撞邪？4大原因影響睡眠質素

你有被枕邊人踢下床的經驗嗎？這並非撞邪，萬芳醫院睡眠中心主任陳兆煒表示，不同的疾病都有可能導致在夜晚輾轉反側難以入眠，在睡眠醫學門診中，常見情形包括夜間磨牙、不寧腿症候群、周期性肢體運動障礙，以及快速動眼睡眠行為障礙等症狀。病人在睡眠中經歷各種不自主的身體動作，如咬牙切齒、輕微的踢腿或是肢體劇烈的動作，這不僅會影響睡眠質量，還會干擾同床共枕的伴侶。
長期睡不飽 恐引發多種病症
根據台灣睡眠醫學學會調查顯示，全台約有390萬人有失眠困擾，平均每5人就有1人有睡不好的問題！「想睡卻睡不著、已經好久沒有睡飽了」這是許多失眠族的心聲。睡眠是一天當中放鬆身心的重要時刻，不過卻有許多人無法一夜好眠，長期睡眠不足，容易出現多種全身病症。
- 反應遲鈍
- 無法專注
- 免疫力下滑
- 引發心血管疾病
為了確實釐清睡眠障礙的成因，睡眠醫學專科醫生會安排多項睡眠生理檢查，偵測記錄腦波、呼吸、手腳活動等生理反應，再依照檢測結果治療睡眠疾患，讓身體和心靈獲得修復，確保更健康與品質的睡眠。
特製牙套減磨牙
針對睡眠障礙解決方式，陳兆煒說明，夜間磨牙有時是日常壓力過大或牙齒排列不正引起，這時可以使用藥物或特製牙套，紓緩這類情形；不寧腿症候群病患會在準備入睡時，感受到腿部的不適需要移動腿部獲得暫時的緩解，抽血檢查確認是否鐵質缺乏，再適當補充鐵質。
陳兆煒建議，有失眠困擾的民眾可以先嘗試調整生活習慣，像是睡前避免飲用刺激性飲品、吸煙、使用電子產品，營造舒適的入睡環境，倘若不見改善，就建議至睡眠障礙整合門診尋求醫療協助。
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