睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

美國國家睡眠基金會(NSF)一分報告將不同年齡層分組，而年紀愈大需要的睡眠時間愈少。

香港人工作忙碌，經常以報復式捱夜換取自由時間，長期睡眠不足，容易導致健康轉差，然而睡得太多也未必是好事。

不同年齡層需要的睡眠時間不同。

不同年齡建議睡眠時間

初生嬰兒(0至3個月大)：14至17小時

嬰幼兒(4至11個月大)：12至15小時

幼兒(1至2歲)：11至14小時

幼童(3至5歲)：10至13小時

兒童(6至13歲)：9至11小時

青少年(14至17歲)：8至10小時

青年(18至25歲)：7至9小時

成年人(26至64歲)：7至9小時

老年(大於65歲)：7至8小時

睡多久才算是過長？

一日睡超過10小時就算是過長，建議每晚睡約7至8小時為佳。