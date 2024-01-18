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健康
2024-01-18 15:30:44

睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

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睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

香港人工作忙碌，經常以報復式捱夜換取自由時間，長期睡眠不足，容易導致健康轉差，然而睡得太多也未必是好事。

美國國家睡眠基金會(NSF)一分報告將不同年齡層分組，而年紀愈大需要的睡眠時間愈少。

睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

不同年齡層需要的睡眠時間不同。

不同年齡建議睡眠時間

初生嬰兒(03個月大)1417小時

嬰幼兒(411個月大)1215小時

幼兒(12)1114小時

幼童(35)1013小時

兒童(613)911小時

青少年(1417)810小時

青年(1825)79小時

成年人(2664)79小時

老年(大於65)78小時

睡多久才算是過長？

一日睡超過10小時就算是過長，建議每晚睡約78小時為佳。

睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

瞓太多壞處一：增慢性病風險

瞓太多壞處一：增慢性病風險

過去曾有研究指出，每日睡少於6小時的人發生心血管疾病、中風、糖尿病、肥胖及焦慮的機會都會大增，但如果每日的睡眠時間超過8小時，發生上述問題的機會會更高！

睡眠｜唔夠瞓影響健康 但瞓太多亦有害！附不同年齡建議睡眠時間

瞓太多壞處二：影響專注力

瞓太多壞處二：影響專注力

過度睡眠有機會打亂生理時鐘，令大腦日夜顛倒，並影響日常的學習及工作。

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瞓太多壞處三：容易腰痠骨痛

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長時間躺在床上會令腰部持續受到壓迫，導致腰痠骨痛，另外都可能令腦部血管擴張，壓迫到三叉神經，令身體出現脫水、頭痛及反胃等症狀。

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