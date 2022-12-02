睡眠｜想用香味助眠？氣味不重要 揀喜歡的就最有效

輾轉難眠、睡得不好時，有些人會嘗試燃點香熏，幫助入眠，究竟選擇哪款香薰最有效？有研究就發現，無論是熱門的薰衣草味，還是柑橘香氣，均有助改善睡眠，因此揀選香薰味道時的要訣是「自己鍾意」便好，帶來的效果也最為理想。

研究香味對睡眠的影響

根據德國一間大學於《Scientific Reports》發表的研究，共有139名成年男女參與一系列的實驗。首先他們接受嗅覺及焦慮和抑鬱症狀評估，然後就把散發柑橘氣味、花香、多種混合香氣或沒有香味的鼻夾帶回家，連續兩星期每晚睡覺時使用，並要填寫睡眠日記，包括睡眠時間及質素等資料，其中約一半人更戴上儀器追蹤快速動眼睡眠及深度睡眠的情況。