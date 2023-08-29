睡眠｜瞓得少攞人命 研究證每天睡不夠5小時死亡風險升25%

你每晚睡多久才起身？現代人因為工作和生活等因素，很多時都凌晨仍未睡覺，但一早又要起來上學或上班，長期睡眠不足何只令人長出眼袋和精神不振。有研究更指每日不夠五小時的人，不但更易患上各種慢性疾病，更會令死亡風險上升25%。

睡覺不足慢性疾病風險增 英國倫敦大學學院共收集了7,864名50歲至70歲年長者的數據，以分析睡眠時間、死亡率及罹患2種慢性病之間的關係。結果發現，年過50歲的成人若每日睡不夠5小時，罹患慢性病的風險將比有正常睡眠的人高20%；而患上2種或以上慢性病的風險更比有7小時以上睡眠的人高出40%，而死亡亦增加25%。

睡覺不足 比吸煙傷害更大 研究人員強調，充足的睡眠是維持身體健康的重要一環，而最佳的睡眠時間應為每晚6至8小時，雖然睡得太多對健康無益，但睡眠時間少於5小時則可帶來「致命」威脅，對身體造成的傷害甚至比吸煙和食用垃圾食物更大。並認為近年很多已發展國家的多重慢性病發病率有上升趨勢，睡眠不足可能是其中一個肇因。