睡眠｜破除誤解 瞓喺度就可以瞓著？扎醒睇下手機冇問題？

光線會令身體停止產生褪黑激素，專家認為睡前一小時起不應使用任何會發出藍光的電子設備。

睡眠不足對健康可以帶來很大影響，而且可以令人難以專注，工作及學習都事倍功半。其實睡得不好很多時都是「咎由自取」，尤其是對睡眠有一些不正確的觀念，令睡眠質素變差。

錯誤觀念 1 ：躺在床上夠耐就一定能睡著

實際上，若躺在床上合起眼睛超過15至20分鐘仍未能入睡，可能是源於大腦無法將床與睡眠連結，於是導致慢性失眠。所以睡不著時最好先離開床，待睡意來襲時再回到被窩，令睡眠與床重新連結有助更易入睡。



錯誤觀念 2 ：半夜扎醒滑一陣手機再瞓過

專家認為睡前一小時至睡醒為止，不應使用任何會發出藍光的電子設備，原因是光線會令身體停止產生褪黑激素，睡意消減自然睡不著覺。