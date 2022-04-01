睡眠｜破除誤解 瞓喺度就可以瞓著？扎醒睇下手機冇問題？

睡眠不足對健康可以帶來很大影響，而且可以令人難以專注，工作及學習都事倍功半。其實睡得不好很多時都是「咎由自取」，尤其是對睡眠有一些不正確的觀念，令睡眠質素變差。
4大不正確觀念 令睡眠質素變差
錯誤觀念1：躺在床上夠耐就一定能睡著
實際上，若躺在床上合起眼睛超過15至20分鐘仍未能入睡，可能是源於大腦無法將床與睡眠連結，於是導致慢性失眠。所以睡不著時最好先離開床，待睡意來襲時再回到被窩，令睡眠與床重新連結有助更易入睡。
錯誤觀念2：半夜扎醒滑一陣手機再瞓過
專家認為睡前一小時至睡醒為止，不應使用任何會發出藍光的電子設備，原因是光線會令身體停止產生褪黑激素，睡意消減自然睡不著覺。
錯誤觀念3：睡前做運動會妨礙入睡
以往有研究指晚上運動會妨礙睡眠，但近年的研究顯示，運動有助於睡眠、減輕壓力，故此任何時間做運動都比不做為好，而數據顯示睡前做半小時運動的人，睡眠質素與沒運動的人相若。
錯誤觀念4：周末補眠就可以睡得夠
周末或放假時睡足一日，醒來可能感覺得別爽，但這卻可能會打亂身體的生理時鐘，對健康反而不好。最好是每天在同一時間睡覺及起床，維持正常的生理時鐘，大腦才能根據規律運作，令你每日夠鐘睡覺時都能入睡。