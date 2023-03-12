睡眠｜硬係瞓得差？AI輔助監測治療睡眠障礙

我們的一生中，睡眠扮演著重要的角色，約有三分之一的時間花在睡眠上。透過睡眠可維持大腦及身體健康，除了恢復精神、重獲體力外，睡眠也會影響大腦的認知功能，即便只是少睡幾個小時，也會對注意力、推理決策能力、學習專注度等多種認知造成不利的影響。但你知道嗎？全世界約有30%左右的人有失眠困擾。

造成睡眠困擾因素多 易形成惡性循環

亞東醫院精神科李佳儒醫師指出，除了睡眠窒息症與其他身體狀況導致的睡眠障礙，若民眾面臨較高的社會經濟壓力或身心理困擾時，也容易造成睡眠困擾。睡眠不佳容易增加抑鬱、消極、暴躁等負面情緒；同樣地，感到壓力時常會輾轉反側，而缺乏睡眠亦會讓壓力反應保持活躍，形成惡性循環。