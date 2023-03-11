睡覺打鼻鼾恐致命！「睡眠窒息缺氧債」精準預測心血管疾病

傳統的睡眠窒息指數無法準確地抓出心血管疾病的高危險群，而利用「睡眠窒息缺氧債」，可精準地抓出有心血管疾病死亡的風險比是一般人約2倍的高風險族群。

45歲的王先生長年睡覺時打鼻鼾，而打鼻鼾聲更是令家人無法忍受，太太因為王先生打鼻鼾的噪音，夫妻分房睡近一年，為了解決打鼻鼾的問題，在太太三催四請下，王先生來到醫院接受一晚的睡眠檢查。在門診看報告的當下，被醫生告知其睡眠窒息指數為50，即每小時有50次呼吸氣流障礙，是重度的睡眠窒息症。

睡眠窒息症 與心、腦血管疾病息息相關

「可是，醫生，我覺得我的睡眠很好，每天起床都覺得有睡飽，白天精神也很好啊！」王先生道；「哎呦！你不知道你這睡眠窒息的指數這麼高，會造成心臟病嗎？」一旁的王太太焦急地在醫師還沒開口前搶先說道。

亞東醫院睡眠中心主任林倬漢醫生指出，在臨床上不乏像王先生一樣自覺無睡眠相關障礙的症狀，而是被枕邊人拉來醫院，或是被原本心血管疾病相關的醫生轉介來進行睡眠檢查的患者。根據研究發現，睡眠窒息症跟心血管疾病及腦血管疾病有強烈的關聯，因此不單是自覺有睡眠障礙的病人會受檢，無明顯睡眠障礙症狀的病人，在有心血管或腦血管疾病方面的考量時，也需進行睡眠檢查。