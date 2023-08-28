睡覺有意識郁唔到係俾鬼砸？醫生講解釋除疑慮 幾種人最易發生

在科技廠輪班的小李，過去工作表現不錯，但是最近兩、三個月開始，卻變得容易焦慮不安，明明操作技術都已得心應手，如今卻會在上班前就開始擔心事情做不好、做不完，就連使用多年的安眠藥物，也開始覺得藥效似乎不夠了。尤其最近睡覺時，發現自己時常於半夢半醒間動彈不得，明明有意識卻無法挪動身體，便擔心會不會是俗稱的「俾鬼砸」？適逢農曆七月，就更怕是甚麼「不乾淨的東西」找上自己！

俾鬼砸 恐是睡眠癱瘓所致

幸好在門診的評估及後續的治療下，小李的狀況已逐步緩解；至於那些影響到工作表現的焦慮不安，則被診斷為「鬱症」復發的一種表現，而所謂的「俾鬼砸」，也比較像是睡眠問題中的「睡眠癱瘓」(sleep paralysis)。

根據統計，睡眠癱瘓的終身盛行率約為7.6%，其中女性稍多於男性，究其發生的原因，源自人們正常睡眠時，都會經歷的「非快速動眼期」及「快速動眼期」。安南醫院精神醫學科醫生陳威任表示，一般做夢是發生在快速動眼期，這個時候人的腦部會理解在做夢，身體的肌肉張力也因而幾乎被抑制；如果在快速動眼期突然醒來，因為身體的肌肉張力仍處在被抑制狀態，已清醒的腦部就會意識到全身無法動彈，感覺就像有無形的東西壓在身上。