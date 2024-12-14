睡足8小時也不夠！研究：入睡、起床時間不規律 中風和心臟病風險恐增

外國最新研究指出，即便睡滿8小時，如果入睡和起床時間不規律，中風、心臟病發作和心臟衰竭的風險仍會增加。

長期熬夜、睡眠不足會給身體帶來諸多傷害，除了疲累、精神難以集中外，也會造成內分泌失調、免疫力下降，更會提高罹患心血管疾病的風險。充足的睡眠會增進身體健康，然而外國最新研究卻指出，即便睡滿8小時，如果入睡和起床時間不規律，中風、心臟病發作和心臟衰竭的風險仍會增加。

睡眠時間不規律 中風、心臟病風險增 26%

綜合外媒報道，這篇研究發表在英國知名期刊《流行病學與社區健康期刊》(Journal of Epidemiology & Community Health)，以便攜式追蹤器連續7天追蹤72,269名年齡介於40歲至79歲之間、未經歷重大心血管不良事件的受試者，評估其睡眠模式，並計算睡眠規律性指數(Sleep Regularity Index，SRI)，再依照分數將受試者分為睡眠不規律組、規律睡眠組和中度睡眠不規律組。

隨後研究團隊對受試者進行了長達8年的追蹤，研究結果發現，與睡眠規律者相比，睡眠不規律者罹患中風、心臟衰竭或心臟病的風險高出26%，中度睡眠不規律者則是高出8%。

專家建議，18至64歲的人每晚應睡7至9小時，65歲以上則每晚應睡7至8小時，研究人員也指出，有61%規律睡眠者能達到建議睡眠時間，高於不規律睡眠者的48%。但即使睡眠充足，不規律睡眠者中風和心臟病的風險仍然較高；相較之下，中度睡眠不規律的人如果獲得充足睡眠，風險就會降低。