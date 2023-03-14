睾丸酮低下症｜男性更年期食雞子以形補形？醫生警告：恐徒增脂肪

45歲在科技業上班的張姓男子，近幾個月明顯感受到體力下降、常精神不濟，工作容易疲累且效率下降，也常為小事動怒。此外，房事明顯變差，性趣缺缺，整體生活鬱鬱寡歡，且身材逐漸走樣變胖。經過問診及檢驗檢查，診斷出「睾丸酮低下症候群」，也就是俗稱的「男性更年期」。 睾丸酮低下治療 可改善生活型態 奇美醫學中心泌尿外科主治醫生謝昆霖說明，目前對於睾丸酮低下的治療主要仍以藥物為主，包括注射型針劑、凝膠(經皮吸收或鼻黏膜吸收)等，大部分在經過幾個月療程病人便會自覺症狀改善。睾丸酮是身體分泌重要的荷爾蒙，會隨著年紀、日常作息、身體狀態、其他慢性疾病而影響，因此生活型態調整對於睾丸酮低下病人也是重要的課題。

雙向惡性循環影響 是慢性疾病根源 謝昆霖醫生說明，睾丸酮低下就像是男性健康的核心，它跟許多慢性疾病，包括代謝症候群(三高，如糖尿病、高血壓、高血脂)、骨質疏鬆、肥胖、睡眠障礙等息息相關，而且這些相關性都是雙向且惡性循環的影響，像群幫派分子集體威脅著健康，例如過多的脂肪會代謝掉睾丸酮、而睾丸酮低下又會造成脂肪比例增加，最後便形成難以回頭的惡性循環。