瞓到一半痛醒！小心「心血管痙攣」或猝死

心血管痙攣(俗稱心血管抽筋)，是指心血管平滑肌不正常收縮，使血管的全部或部分狹窄，導致患者突發性心肌缺氧，若不事前預防或及時投藥，更將引發心絞痛(INOCA)或心肌梗塞(MINOCA)。

近日天氣轉涼，進入心血管疾病好發期，一位27歲患有甲狀腺亢進的游小姐，常在睡覺時感覺胸悶、心悸、甚至痛醒，導致夜不成眠，經核子醫學掃描發現有心肌缺氧狀況後，以「心導管心血管痙攣誘發檢查」診斷出是心血管痙攣，服藥後夜間不適的症狀才終於緩解。

血管痙攣與心肌缺氧相關 嚴重恐猝死

台北醫學大學教授暨雙和醫院心臟內科醫師洪明佑表示，心肌缺氧常見的機理有兩種，一種是運動時因血液供給不及造成的供給缺氧，另一種則是非運動時由心血管痙攣等原因引起的需求缺氧。據國際醫療科學期刊《IJMS》研究顯示，台灣急性冠心症患者中，就有高達57%的患者患有心血管痙攣，顯示心血管痙攣與心肌缺氧具高度相關性。

心血管痙攣(俗稱心血管抽筋)，是指心血管平滑肌不正常收縮，使血管的全部或部分狹窄，導致患者突發性心肌缺氧，若不事前預防或及時投藥，更將引發心絞痛(INOCA)或心肌梗塞(MINOCA)，嚴重者甚至會導致昏厥、心衰竭及猝死，不可不慎！