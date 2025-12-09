瞓唔夠6個鐘猝死風險增1.7倍！後生仔都易中招 醫生揭5大警號要小心

睡得不足年紀都容易猝死？有醫生指出，有研究發現，原來睡得不夠6小時會令猝死風險增加1.7倍，而且這個風險亦不只是針對老人，年輕人也容易因心臟猝死而喪命。醫生指出，心臟出現問題前會發出5大警號，及早發現可以及早治療，預防猝死。
瞓唔夠6個鐘猝死增1.7倍風險！
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，年輕人看似健康，就算身型正常，常做運動，甚至有氣有力，但亦可能會出現心臟猝死情況。心臟猝死(SCD)並不只發生在老年人中，研究發現，近二十年間，美國25-44歲年輕成人的心臟猝死死亡率有所上升。而且有綜述亦指出，每年全球每10萬人中，就有4至8名年輕人(40歲以下成年人)因心臟猝死而喪命。
黃醫生解釋指，年輕人會出現心臟猝死的原因是與以下6大危險習慣有關：
1. 熬夜與高咖啡因：
- 研究顯示，每天攝取超過400mg咖啡因(約4杯濃咖啡)，會導致心律不正，並可能引發嚴重的心臟問題。特別是飲用含有牛磺酸、糖分與興奮劑成分的飲料，會對心臟做成影響。
2. 吸電子煙：
- 尼古丁會導致血管收縮、心跳加快、血壓升高，並誘發心律不正與心肌缺血。吸電子煙會使心律不正的風險提高1.8倍，並引發血壓升高等問題。
3. 突發劇烈運動前：
- 平日久坐，突然進行激烈運動，心臟未訓練狀態下被迫激烈跳動，容易引發心律不正或心肌缺血，甚至導致運動型心臟猝死。少於35歲的年輕族群猝死的病因包括遺傳性通道病、肌病、心肌炎等，其中有37%發生在運動中，特別是有潛在心肌炎、先天性心律疾病的患者。
4. 睡眠不足與壓力：
- 長期睡眠不足會讓交感神經過度活化，每晚睡不到6小時會使猝死風險增加1.7倍，尤其針對男性、肥胖、吸煙人士，壓力大時更為顯著。年輕人的３大的慢性疾病包括氣喘、癲癇和肥胖，三者是心臟猝死風險族群。
5. 不健康的飲食與少運動：
- 高脂食物會令血脂升高，使胰島素抗性惡化，並令血管出現斑塊，一旦斑塊破裂，會對心臟造成嚴重影響。高糖高脂的食物會使約18-25歲BMI ≥30 kg/m² 的成人心血管疾病風險上升58%。
6. 無症狀的病毒性心肌炎：
- 若感冒未痊癒便進行激烈運動，可能加重心臟的負擔，引發健康危機。研究發現多數年輕心肌炎，是因為上呼吸道感染症狀後不久，馬上去作激烈運動所致。這些病毒如新冠、腺病毒等感染心肌炎，症狀會被以為是普通的疲累和胸悶，但可能會在運動期間突破心律不正及心跳停止。
5大警號要小心
黃醫生指，當出現心臟猝死前不是無聲無色，以下5個小症狀，可能經常在年輕人身上出現而被忽視：
- 運動能力下降：由可以跑五公里變成跑三公里已很氣喘。
- 偶爾胸口刺痛或壓迫感：一陣陣而不是持續的悶痛。
- 運動後心跳回升慢：心跳在停下運動後一段時間仍未回復。
- 睡醒後心悸或喘：睡覺卻像剛跑完步。
- 晚上睡覺心跳偏快：躺著休息仍心跳加速。
3大心臟問題
在醫學上，以上人士就是沉默風險群，即使沒有明顯的慢性病，但身體內仍潛伏著以下3大心臟問題：
- 心律不正：心跳時快時慢，或因電傳導異常所致。
- 心肌炎：因病毒感染後令心肌受損。
- 肥厚型心肌病變：因肌肉太厚，令電流傳導不均，屬年輕人運動猝死的主因之一
根據研究，年輕人猝死前症狀中有162宗個案裡，約57%曾有暈厥、胸痛、心悸或呼吸困難。而在另一個研究中發現，年輕人猝死病例中有55%在死亡前1小時，皆有明顯的心臟症狀。
所以，在心臟猝死前，的確會出現徵兆，只不過常常會被忽視，或被認為是「壓力大」、「疲倦」和「喝太多咖啡」。
5招預防心臟猝死
不過，心臟猝死也並不是避無可避，黃醫生建議以下5方法，有助預防心臟猝死：
- 運動前檢查：健身房、跑馬拉松前，先進行心電圖和心臟超音波檢查，可以提早發現潛在心律異常、心肌炎或心臟肥厚問題。
- 生病不運動：生病期間應該休息，避免病毒攻擊心肌，引發病毒性心肌炎，重複勞累心臟。
- 控制咖啡因：過量咖啡、提神飲料是心律不正的導火線。每日咖啡因攝取應控制在400mg以，最多約4杯咖啡，而能量飲料1罐就可能達極限。
- 穩定睡眠：長期睡眠不足會讓交感神經過度活化，使血壓升高及心率加快。建議每晚確保睡眠時間超過7小時。
- 壓力管理：當有焦慮、憤怒、壓力等情緒時，可致腎上腺素大量釋放，導致心跳不規則，並出現血管收縮。建議透過冥想或深呼吸等方法緩解壓力。
黃醫生指，心臟是身體的重要器官，良好的生活習慣是保護心臟的最佳方式。年輕人應好好珍惜自己的健康，克服不良習慣，為心臟保險。