瞓唔夠6個鐘猝死風險增1.7倍！後生仔都易中招 醫生揭5大警號要小心

睡得不足年紀都容易猝死？有醫生指出，有研究發現，原來睡得不夠6小時會令猝死風險增加1.7倍，而且這個風險亦不只是針對老人，年輕人也容易因心臟猝死而喪命。醫生指出，心臟出現問題前會發出5大警號，及早發現可以及早治療，預防猝死。

黃醫生解釋指，年輕人會出現心臟猝死的原因是與以下6大危險習慣有關：

重症科醫生黃軒在其 facebook專頁 上分享指，年輕人看似健康，就算身型正常，常做運動，甚至有氣有力，但亦可能會出現心臟猝死情況。心臟猝死(SCD)並不只發生在老年人中，研究發現，近二十年間，美國25-44歲年輕成人的心臟猝死死亡率有所上升。而且有綜述亦指出，每年全球每10萬人中，就有4至8名年輕人(40歲以下成年人)因心臟猝死而喪命。

黃醫生指，當出現心臟猝死前不是無聲無色，以下5個小症狀，可能經常在年輕人身上出現而被忽視：

3大心臟問題

在醫學上，以上人士就是沉默風險群，即使沒有明顯的慢性病，但身體內仍潛伏著以下3大心臟問題：

心律不正：心跳時快時慢，或因電傳導異常所致。

心肌炎：因病毒感染後令心肌受損。

肥厚型心肌病變：因肌肉太厚，令電流傳導不均，屬年輕人運動猝死的主因之一

根據研究，年輕人猝死前症狀中有162宗個案裡，約57%曾有暈厥、胸痛、心悸或呼吸困難。而在另一個研究中發現，年輕人猝死病例中有55%在死亡前1小時，皆有明顯的心臟症狀。

所以，在心臟猝死前，的確會出現徵兆，只不過常常會被忽視，或被認為是「壓力大」、「疲倦」和「喝太多咖啡」。

5招預防心臟猝死

不過，心臟猝死也並不是避無可避，黃醫生建議以下5方法，有助預防心臟猝死：

運動前檢查：健身房、跑馬拉松前，先進行心電圖和心臟超音波檢查，可以提早發現潛在心律異常、心肌炎或心臟肥厚問題。 生病不運動：生病期間應該休息，避免病毒攻擊心肌，引發病毒性心肌炎，重複勞累心臟。 控制咖啡因：過量咖啡、提神飲料是心律不正的導火線。每日咖啡因攝取應控制在400mg以，最多約4杯咖啡，而能量飲料1罐就可能達極限。 穩定睡眠：長期睡眠不足會讓交感神經過度活化，使血壓升高及心率加快。建議每晚確保睡眠時間超過7小時。 壓力管理：當有焦慮、憤怒、壓力等情緒時，可致腎上腺素大量釋放，導致心跳不規則，並出現血管收縮。建議透過冥想或深呼吸等方法緩解壓力。

黃醫生指，心臟是身體的重要器官，良好的生活習慣是保護心臟的最佳方式。年輕人應好好珍惜自己的健康，克服不良習慣，為心臟保險。

