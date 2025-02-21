瞓唔好特別易病？中藥界天然安睡專家︰一秘方助你夜夜好眠

3 大提升睡眠品質小秘方 紓壓安眠 要打破睡眠困局，大家可從以下3大生活習慣入手︰ 1. 避免攝取過多含有咖啡因的食物 不少打工仔於工作時段都會來一杯「回魂啡」，咖啡、茶及可樂等飲料中含有咖啡因，會令人處於興奮清醒狀態。因此，建議大家日常以及睡前4至6小時內，亦避免攝取含有咖啡因的食物。 2. 建立睡前習慣 營造適合入睡的環境 大家可在房間內點燃香薰，也可使用睡眠護理油，有助放鬆身心，提高睡眠質素。 3. 服用中式天然保健品 由古至今中醫都會使用紫靈芝以治療睡眠問題，紫靈芝性平味甘，歸心、肺、肝、腎經，具有補氣安神，寧心益胃之功效。在眾多靈芝中，紫芝同赤芝均有被記載在「中國藥典」中，功效備受肯定。 配合赤芝及孢子同時食用，提升睡眠質素的效果會更理想，因赤芝及孢子中含有豐富的靈芝多醣及三萜類等物質，可以輔助紫芝發揮功效，達到兼顧心肝肺腎，而且提高免疫力。

中藥界安睡專家 余仁生安睡紫靈芝 余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）配方獨特，特別採用3重天然靈芝精粹配方︰紫靈芝、赤芝及孢子，有助紓緩精神緊張，加快入睡且提升睡眠質素，減少半夜起床次數或過早起床情況。產品嚴選天然成分而成，無依賴性及副作用。適合受失眠、淺睡易醒或過早起床困擾人士服用，幫助大家睡得好，改善因壓力引起的失眠問題，享受每天精神奕奕的最佳狀態，為身體叉足電免疫力大增。

真實用家力薦 擺脫睡眠問題 約90%用家實證服用余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）顯著改善睡眠狀況^，產品更針對都市人常見的3大睡眠問題，約80%用家表示顯著改善淺睡易醒、約80%用家實證顯著有助入睡、84%用家認同食用此產品後，顯著改善過早起床^。 吳先生︰「在睡眠過程中得到充分休息」

吳先生表示隨年紀長大，越來越難以一覺瞓天光，經常半夜在3至4點扎醒，完全不能夠重新入睡。在睡眠不足情況下，經常影響集中度，間接阻礙工作效率以及跟家人朋友相處質素。 「在7天左右時間已經感到睡眠時間稍有改善，服用14天後，更覺在睡眠過程中得到充入休息。」 黃先生︰「原來我不知不覺間真係容易瞓到覺了！」

胡小姐常常用兩份量的安眠藥才能入睡，而且早上6點便會痛醒。 服用安睡紫靈芝後，可以減少安眠藥，「而且改善早上可睡到九點，很明顯紫靈芝對睡眠好大幫助，而且日間也精神多了。」 限時優惠︰ 由即日起至3月20日，可以優惠價$199*購買余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）（50粒）（原價: $338/盒） 銷售點︰余仁生專門店、網店、萬寧及HKTVmall有售 立即購買 余仁生與 Canvas 首度聯乘 展開安睡甜夢旅程 由即日起至3月20日惠顧2盒或以上余仁生安睡紫靈芝「破壁」孢子膠囊（加強配方）（50粒），即可免費登記由CANVAS 送出的安神甜睡香薰工作坊一堂（價值: $250）*，完成後可帶走一支您自行調配的專屬護理油，配合余仁生安睡紫靈芝一同內服外用，開展您嘅甜夢旅程。 了解詳情

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