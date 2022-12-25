瞓喺度都可以瘦？營養師：關鍵係基礎代謝率

古人有云：「春耕夏耘秋收冬藏」，如果冬天能把肥肚肚、蝴蝶袖、大屁股冬藏起來就好了！營養師告訴千千萬萬想要維持完美體態的你，冷冷的冬季正是減脂黃金期。常聽到大家哀怨：有人躺著都能瘦，自己卻連呼吸都會胖！原來關鍵就在「基礎代謝率」。 趕緊把握冬季運動基礎代謝率較高的絕佳時機，搭配充足睡眠、營養攝取，忙碌的人則多補充共軛亞麻油酸CLA，輕鬆幾招將鬆軟化為精實，滿足你對身材曲線的期望，盡收事半功倍的效果。

鄭秀卿營養師

冬天才是減脂黃金期 基礎代謝率高 5% 大多數人覺得夏天動不動就飆汗，一定是享瘦好時機。營養師鄭秀卿解釋，在冬季親友相約嗑火鍋，高熱量、甜食讓食慾旺盛，吃得多容易形成體內脂肪，體重當然隨之飆升。研究顯示，冬天其實是減脂的黃金期，運動、食物、生活型態多管齊下，冬天比較容易瘦身成功。 冬天運動：冬季的基礎代謝率較夏季高 5% ，這就是為甚麼冬季運動的雕塑效果更好。

挑對食物：冬季身體裡的血清素會下降，讓人想吃東西，適時補充鎂元素能提升血清素，沒有調味的堅果、黑巧克力都很適合。多吃富含維生素 B 的紅肉、綠葉蔬菜、奶製品、全穀類食物也有幫助。深受健身族喜愛的紅花籽油 CLA ，提高代謝幫助肌肉生成，從體質下手。

生活型態：不要熬夜更別節食以免壓抑瘦素分泌，同時注意保暖，研究顯示，冬季人體體溫每上升 1 ° C ，代謝率就會提高 12% 喔，多喝溫熱水、泡腳泡澡保持身體暖和就是正解。 說到提高基礎代謝率，在國際許多研究都顯示紅花籽油中含有共軛亞麻油酸CLA，CLA可以減少體內脂肪，並保留肌肉組織在身體中的比重，因此在歐美非常盛行，特別受到健身族關注與追捧。紅花籽油CLA是甚麼？怎麼吃？營養師鄭秀卿說明，CLA是亞麻油酸的共軛異構物，屬於天然、對人體有益的不飽和脂肪酸。由於人體無法自行合成CLA，只能另外攝取，而目前CLA含量最高的食用植物油就是紅花籽油。