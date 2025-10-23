瞓教戴耳機恐聽力永久流失！冇播歌戴住都傷耳！醫生揭3情況須及時求醫

長期戴耳機很傷聽力？有醫生指出，長期佩戴耳機，會對聽力造成影響，並強調，如果睡覺時戴耳機更有可能會令聽力永久流失。另外，就算耳機是沒有播放音樂，但對耳朵的傷害也依照存在，他提出有3大方法有助保護聽力。

瞓教戴耳機恐聽力永久流失！

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，耳機已成為現代生活中不可或缺的裝置，無論是在通勤、辦公室還是健身房，甚至有些人在睡眠時也會佩戴耳機，然而，這種便利性可能在不知不覺中對聽力造成慢性損害，當聽力下降或出現耳鳴時，可能已經造成不能逆轉的傷害。根據世界衛生組織的警告，長時間暴露於超過80分貝的噪音會導致耳蝸毛細胞的死亡，而這些細胞一旦受損便無法再生。

黃醫生指，地鐵的環境噪音通常超過80分貝，若耳機的音量能壓過這些噪音，音量必然非常高。手機的最大音量可超過100分貝，即使只調至60%也已經處於危險邊緣。有一項最新研究估算，全球有 6.7至13.5億年輕人，正在因不安全的聽音習慣而暴露在聽力損失的風險中。

