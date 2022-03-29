瞓晏覺｜長者瞓太多 可能係失智徵兆

年紀愈大體力可能較差，不少長者都要睡午覺叉一叉電。但有研究就發現，如果每日都要睡晏覺或午睡時間多過1小時，患上認知障礙症的風險比少睡午覺的長者高40%，建議經常都要午睡補眠的長者盡早接受檢測，以了解認知能力是否出了問題。
補眠時間大幅增加
美國加州大學三藩市分校的研究跟進了逾1,400名年齡介乎74至88歲的長者，搜集他們日間補眠及認知功能的數據。結果發現，日間經常補眠的長者更高風險患認知障礙症。在14年的跟進中，沒有認知功能問題的長者日間補眠的時間每年平均增加11分鐘，但有輕微認知障礙的長者則平均增加24分鐘，而確診患認知障礙症的病人更每日多睡68分鐘晏覺。有關結果已經刊載在《Alzheimer's and Dementia》。
或顯示身體明顯退化
研究人員認為，今次結果不能確定是午睡會否影響認知功能，但就反映午睡時間過長可能是身體明顯退化的表現，甚至是認知障礙的其中一個徵兆，提醒長者及照顧者若發現長者午睡時間愈來愈長，就要提高警覺，及早發現可透過適當的治療減慢認知能力衰退的速度。
對於需要透過午睡叉電的年長人士，專家建議午睡時間最好在下午3時之前，並且不宜超過20分鐘，以免影響晚間的睡眠質素。