瞓晏覺｜長者瞓太多 可能係失智徵兆

年紀愈大體力可能較差，不少長者都要睡午覺叉一叉電。但有研究就發現，如果每日都要睡晏覺或午睡時間多過1小時，患上認知障礙症的風險比少睡午覺的長者高40%，建議經常都要午睡補眠的長者盡早接受檢測，以了解認知能力是否出了問題。

補眠時間大幅增加

美國加州大學三藩市分校的研究跟進了逾1,400名年齡介乎74至88歲的長者，搜集他們日間補眠及認知功能的數據。結果發現，日間經常補眠的長者更高風險患認知障礙症。在14年的跟進中，沒有認知功能問題的長者日間補眠的時間每年平均增加11分鐘，但有輕微認知障礙的長者則平均增加24分鐘，而確診患認知障礙症的病人更每日多睡68分鐘晏覺。有關結果已經刊載在《Alzheimer's and Dementia》。