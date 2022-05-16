瞓覺唔好開燈！研究：睡時被光照射增糖尿病及心臟病風險

你睡覺時會開燈，還是關燈才睡？有研究發現，如果睡覺時身體繼續被光線照射，心率會顯著增加，而醒來亦易有胰島素抗阻，長遠會增加罹患心臟病及糖尿病的風險，建議大家睡覺時最好是關燈，並且拉上窗簾，盡量避免被光線照到，不但對健康較好，也有助維持睡眠質素。

中等光下睡一晚已有影響

該項由西北大學范伯格醫學院進行的研究，邀請了一批年齡介乎18至40歲的成人參與，他們分別被安排在能看清環境但不足以閱讀的中等光照，以及微光環境下睡覺。結果發現，只是在中等光照環境下睡了一晚，參加者的心率已經明顯較高，心臟收縮力更大，更甚者是翌晨起來會出現胰島素抗阻。