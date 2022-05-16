瞓覺唔好開燈！研究：睡時被光照射增糖尿病及心臟病風險

你睡覺時會開燈，還是關燈才睡？有研究發現，如果睡覺時身體繼續被光線照射，心率會顯著增加，而醒來亦易有胰島素抗阻，長遠會增加罹患心臟病及糖尿病的風險，建議大家睡覺時最好是關燈，並且拉上窗簾，盡量避免被光線照到，不但對健康較好，也有助維持睡眠質素。
中等光下睡一晚已有影響
該項由西北大學范伯格醫學院進行的研究，邀請了一批年齡介乎18至40歲的成人參與，他們分別被安排在能看清環境但不足以閱讀的中等光照，以及微光環境下睡覺。結果發現，只是在中等光照環境下睡了一晚，參加者的心率已經明顯較高，心臟收縮力更大，更甚者是翌晨起來會出現胰島素抗阻。
激活交感神經
研究人員解釋，晚上本來是副交感神經活躍，讓身體處於平靜和放鬆的狀態，從而達到恢復的效果。但光照就令身體出現類似交感神經被激活的效應，引起心跳加速，警覺性增加，身體因而無法休息，對健康非常不利，可能會損害血糖調節和心血管系統，引起心臟病、糖尿病和其他代謝綜合症。
夜燈光線要「貼地」
為避免睡眠受到光線影響，研究人員建議大家睡覺時不要開燈，若需要夜燈則應讓光線盡量貼近地面，並且選用一些刺激性較低的黃紅光，同時亦要利用窗簾、眼罩甚至移動睡床等方法，盡量避開睡覺時有光源照到。