瞓覺鼻鼾好大聲？醫：唔係瞓得好 心臟病、中風風險大增

若有持續打鼻鼾、白天嗜睡、晨起頭痛等症狀，應盡早至醫院做睡眠檢查，找出問題根源，並接受專業治療。

許多人認為打鼻鼾只是熟睡時的自然現象，但奇美醫院耳鼻喉部主治醫生沈至軒提醒，打鼻鼾其實可能是身體發出的警號。根據研究顯示，約有五成的打鼻鼾病人會在睡眠過程中伴隨「睡眠窒息症」，長期下來，呼吸道在睡眠中承受過高阻力，恐引發高血壓、心臟病、腦中風等心血管疾病，甚至提高半夜猝死的機率；兒童更可能會影響顏面骨骼發育與學習效率。因此，若有持續打鼻鼾、白天嗜睡、晨起頭痛等症狀，應盡早至醫院做睡眠檢查，找出問題根源，並接受專業治療。

沈至軒主治醫生指出，「睡眠窒息症」根據病因不同可分為中樞性、阻塞性及上呼吸道阻力症候群等類型。上呼吸道阻塞是打鼻鼾常見的原因之一，常與鼻腔、喉嚨或是舌根的結構異常有關，其中包括鼻中隔彎曲、腺樣體肥大(兒童)、扁桃腺肥大、下顎後縮或過小等，當然一些系統性疾病如肥胖、甲狀腺低下或是特殊遺傳疾病亦可能造成。若阻塞情形嚴重，病人除了打鼻鼾聲大，還可能伴隨呼吸暫停或中斷。

初期從生活習慣調整 無效再考慮微創手術治療

沈至軒主治醫生說明，針對打鼻鼾症狀，應先安排睡眠檢測與內視鏡檢查確認原因，初期可透過生活習慣調整(飲食控制以減重、避免煙酒、避免仰睡、規律運動等)，同時可搭配持續性呼吸道正壓治療器(CPAP)來輔助治療。如成效欠佳，建議以微創上呼吸道相關手術以提升呼吸道通氣量，包括：微創鼻中膈鼻道成型手術、微創動力旋轉刀腺樣體切除、微創雙極射頻扁桃腺切除裝置輔助扁桃腺切除手術或懸壅垂顎咽成型術等，讓病人重拾順暢呼吸與良好睡眠品質。

別讓打鼻鼾拖成病 早檢查、早治療為不二法門

沈至軒主治醫生再次呼籲，若民眾長期出現嚴重打鼻鼾、睡眠品質不佳的症狀，應盡早尋求專業醫生協助，透過精準檢查與評估，找出病灶根源，度身訂製合適的治療方式以改善生活品質及預防慢性疾病纏身。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】