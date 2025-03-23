瞓足但捱夜都傷身？糖尿抑鬱風險最高增4倍 醫生教4招改善問題

原來晚睡習慣會帶來不少健康風險！有醫生指出，晚睡會增加患糖尿病風險3倍，同時亦會增加4倍患上抑鬱症的風險。醫生當中的解釋原因，並指出有4個有助改善問題的方法。
夜瞓小心3大風險
減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，有些人會以為只要睡滿8小時，早睡晚睡都無所謂。而其實體內的生理時鐘，即是晝夜節律(Chronotype)會影響身體的各種機能，當中包括睡眠、荷爾蒙分泌和新陳代謝。因此，即使睡眠時間一樣長，如果長期與內在時鐘錯開，就會出現時差問題。
根據一項由英國薩里大學與美國西北大學的聯合研究發現，晚睡晚起的夜型人的全因死亡風險竟然比晨型人高出約10%。而晚睡作息可能會顯著提升多種健康風險，包括：
1. 抑鬱症風險：提高2.7至4.1倍
- 根據芬蘭一項涉及6,071人的研究發現，夜型人更容易出現抑鬱症狀，風險甚至高達晨型人的2.7至4.1倍。若晚睡導致與工作或社交時間衝突，更容易增加壓力，增加抑鬱傾向。
2. 糖尿病風險：提高2至3倍
- 根據一項韓國研究發現，即使睡眠時間足夠，晚睡者仍較容易出現代謝問題，增加糖尿病風險2至3倍，罹患肌少症的風險約是早睡型者的3.16倍，而其血脂與體脂率亦較高。
3. 晝夜節律失調的影響
- 即便睡眠時間足夠，晝夜節律的混亂會影響荷爾蒙與新陳代謝，與晚睡有著密切關聯。
4招改善問題
蕭醫生指，如果是習慣晚睡的人不用擔心，以下是一些有效的改善建議：
- 盡量避免熬夜：盡量在凌晨前入睡，確保有充足的睡眠時間。
- 規律運動與健康飲食：有助於降低晚睡帶來的代謝風險。
- 減少吸煙與喝酒：這些行為與夜型人的壽命短期有關，改善這些習慣可能有助於提升健康。
- 彈性時間安排：與公司或學校協商，減少生理時鐘的衝突。
蕭醫生表示，養成健康的作息習慣不僅能改善生活質量，還能降低患病風險。早睡早起，確保睡眠質量，能讓你在生活中更加充實與健康。