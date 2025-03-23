瞓足但捱夜都傷身？糖尿抑鬱風險最高增4倍 醫生教4招改善問題

原來晚睡習慣會帶來不少健康風險！有醫生指出，晚睡會增加患糖尿病風險3倍，同時亦會增加4倍患上抑鬱症的風險。醫生當中的解釋原因，並指出有4個有助改善問題的方法。

夜瞓小心3大風險

減重科醫生蕭捷健在其facebook專頁上分享指，有些人會以為只要睡滿8小時，早睡晚睡都無所謂。而其實體內的生理時鐘，即是晝夜節律(Chronotype)會影響身體的各種機能，當中包括睡眠、荷爾蒙分泌和新陳代謝。因此，即使睡眠時間一樣長，如果長期與內在時鐘錯開，就會出現時差問題。

根據一項由英國薩里大學與美國西北大學的聯合研究發現，晚睡晚起的夜型人的全因死亡風險竟然比晨型人高出約10%。而晚睡作息可能會顯著提升多種健康風險，包括：

1. 抑鬱症風險：提高2.7至4.1倍

根據芬蘭一項涉及6,071人的研究發現，夜型人更容易出現抑鬱症狀，風險甚至高達晨型人的2.7至4.1倍。若晚睡導致與工作或社交時間衝突，更容易增加壓力，增加抑鬱傾向。

2. 糖尿病風險：提高2至3倍

根據一項韓國研究發現，即使睡眠時間足夠，晚睡者仍較容易出現代謝問題，增加糖尿病風險2至3倍，罹患肌少症的風險約是早睡型者的3.16倍，而其血脂與體脂率亦較高。

3. 晝夜節律失調的影響