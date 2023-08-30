石榴功效｜超級食物之一 石榴代謝物能緩減細胞衰老

石榴英文pomegranate，石榴作為超級食物之一功效甚多，當一個人年齡達到50歲時，骨骼肌就會開始失去力量和質量，導致肌肉減少症。瑞士科學家為了解開如何減緩甚至扭轉衰老的這種自然現象，在最近一項研究表明，一種衍生自石榴的生物分子代謝產物「尿石素A」Urolithin A，可以幫助緩減衰老過程，變相延長骨骼肌的力量。是次研究文章已於《Nature Metabolism》期刊中發表。
石榴營養｜鞣花丹寧轉化成尿石素A
鞣花酸「Ellagic Acid」是存在於石榴的天然酚類抗氧化劑，並能轉化成鞣花丹寧「Ellagitannins」。當人體進食後，鞣花丹寧的分子就會在人體腸道中轉化成「尿石素A」(簡稱UA)的化合物。科學家指UA是唯一已知，能重新建立細胞再循環缺陷線粒體能力的化合物，它可以通過刺激線粒體的功能，從而增加細胞質量，減慢衰老過程，然而並非每個年齡層的人能自然產生UA。
人工化合物通過臨床前試驗
為解決這個問題，洛桑聯邦理工學院(EPFL)的科研團隊聯同瑞士生物信息學研究所合作，利用人工合成的UA，為60位久坐不動，但健康狀況良好的長者進行臨床前試驗，服用單劑量250至2,000毫克的UA。研究人員觀察到跟給予安慰劑的對照組相比，服用UA的老人未驗出副作用。隨後再將參加者分成4組，持續28天分別接受安慰劑，或每日劑量250、500或1,000mg的UA，進行長時間攝入評估，同樣未發現對健康造成不良影響。研究小組通過觀察參加者血液和肌肉組織中，細胞和線粒體健康生物標誌物來評估UA的功效，結果也令人滿意。參與研究的EPFL綜合與系統生理學實驗室(LISP)教授Johan Auwerx指，有望可當成營養補充劑來推出市面，為長者改善活動能力。
(來源：École polytechnique fédérale de Lausanne)
網址：https://actu.epfl.ch/news/compound-with-anti-aging-effects-passes-human-tria/