石榴功效｜超級食物之一 石榴代謝物能緩減細胞衰老

石榴英文pomegranate，石榴作為超級食物之一功效甚多，當一個人年齡達到50歲時，骨骼肌就會開始失去力量和質量，導致肌肉減少症。瑞士科學家為了解開如何減緩甚至扭轉衰老的這種自然現象，在最近一項研究表明，一種衍生自石榴的生物分子代謝產物「尿石素A」Urolithin A，可以幫助緩減衰老過程，變相延長骨骼肌的力量。是次研究文章已於《Nature Metabolism》期刊中發表。

石榴營養｜鞣花丹寧轉化成尿石素A



鞣花酸「Ellagic Acid」是存在於石榴的天然酚類抗氧化劑，並能轉化成鞣花丹寧「Ellagitannins」。當人體進食後，鞣花丹寧的分子就會在人體腸道中轉化成「尿石素A」(簡稱UA)的化合物。科學家指UA是唯一已知，能重新建立細胞再循環缺陷線粒體能力的化合物，它可以通過刺激線粒體的功能，從而增加細胞質量，減慢衰老過程，然而並非每個年齡層的人能自然產生UA。