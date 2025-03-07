研究揭因1飲食習慣未老便掉牙？醫生教6招預防牙齒變鬆

原來吃得太多也會容易影響牙齒健康？有醫生指，有研究發現原因，牙齒容易脫落與進食習慣有關，當進過多導致肥胖，就有可能會增加牙齒脫落風險。醫生指出，有6大方法有助預防牙齒變鬆。

肥胖與甩牙風險有關？

遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，以往有研究指出，體重過重的人群更容易罹患牙周病及牙齒脫落，惟具體原因卻一直未明。

然而，近期一項發布於《Nature Communications》期刊的研究發現肥胖與牙齒鬆動、脫落之間的密切關聯，其背後的關鍵因素是「肥胖基因」FTO（脂肪質量與肥胖相關蛋白）。

真兇是「肥胖基因」 加速齒槽骨流失

張醫生解釋，FTO基因不但會影響食慾調控、脂肪代謝，使人更容易攝取高熱量食物，還會加速齒槽骨的流失，導致牙齒提前鬆動。

當FTO基因就會活化，其時便會影響N6-甲基腺苷(m6A)的RNA修飾，促進己糖激酶1(HK1)的表達。HK1是細胞能量代謝的核心調節者，特別是在糖酵解過程中。當攝取的熱量增加時，FTO的活化使得HK1更加活躍，這會促進破骨細胞的能量供應，導致齒槽骨加速流失。

張醫生表示，糖酵解是細胞產生能量的方式之一，HK1是這一過程的關鍵酵素。過度活化的HK1會使破骨細胞異常活躍，進一步加速齒槽骨流失。因此，肥胖者的牙周病風險特別高，甚至比正常體重的人更容易掉牙。

