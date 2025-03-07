研究揭因1飲食習慣未老便掉牙？醫生教6招預防牙齒變鬆

原來吃得太多也會容易影響牙齒健康？有醫生指，有研究發現原因，牙齒容易脫落與進食習慣有關，當進過多導致肥胖，就有可能會增加牙齒脫落風險。醫生指出，有6大方法有助預防牙齒變鬆。
肥胖與甩牙風險有關？
遺傳優生科醫生張家銘在其facebook專頁上分享指，以往有研究指出，體重過重的人群更容易罹患牙周病及牙齒脫落，惟具體原因卻一直未明。
然而，近期一項發布於《Nature Communications》期刊的研究發現肥胖與牙齒鬆動、脫落之間的密切關聯，其背後的關鍵因素是「肥胖基因」FTO（脂肪質量與肥胖相關蛋白）。
真兇是「肥胖基因」 加速齒槽骨流失
張醫生解釋，FTO基因不但會影響食慾調控、脂肪代謝，使人更容易攝取高熱量食物，還會加速齒槽骨的流失，導致牙齒提前鬆動。
當FTO基因就會活化，其時便會影響N6-甲基腺苷(m6A)的RNA修飾，促進己糖激酶1(HK1)的表達。HK1是細胞能量代謝的核心調節者，特別是在糖酵解過程中。當攝取的熱量增加時，FTO的活化使得HK1更加活躍，這會促進破骨細胞的能量供應，導致齒槽骨加速流失。
張醫生表示，糖酵解是細胞產生能量的方式之一，HK1是這一過程的關鍵酵素。過度活化的HK1會使破骨細胞異常活躍，進一步加速齒槽骨流失。因此，肥胖者的牙周病風險特別高，甚至比正常體重的人更容易掉牙。
6招預防牙齒變鬆
如果經常攝取高糖和高熱量食物，不但會增加體重，甚至連牙齒根部的骨頭都會慢慢消失，讓牙齒失去支撐，導致動搖最終脫落。不過，張醫生指，亦有方法可以預防這種「肥胖型掉牙症」：
1. 控制體重，抑制FTO過度活化：
- 減少體脂不僅有助於減肥，還能降低FTO的活性，減少HK1的過度表達，從而維持齒槽骨的穩定，減慢牙齒鬆動的速度。
2. 減少糖分攝取，避免糖酵解失控：
- 高糖飲食不僅導致體重增加，還會讓破骨細胞獲得過多能量，進一步加速骨質流失。建議選擇低糖、高纖維的飲食，減少精製糖和含糖飲料的攝入。
3. 補充鈣質與維他命D，強化齒槽骨：
- 增加高鈣食物的攝取(如牛奶、小魚乾、深綠色蔬菜)，並適量補充維他命D(如曬太陽或攝取三文魚、蛋黃)，有助於維持齒槽骨的密度。
4. 定期運動，維持代謝平衡：
- 運動可以降低發炎指數、穩定代謝，促進骨骼健康，這對齒槽骨來說是自然的「強化骨質」機制。
5. 基因檢測，提前預防牙齒危機：
- 未來可能通過基因檢測，找出FTO活性較高、HK1容易過度表達的人群，然後調整飲食或使用特定藥物，降低這些基因對齒槽骨的影響，預防牙周病。
6. 定期檢查牙齒：
- 減重不僅是為了美觀，還是為了保護牙齒的健康。
避免未來只依賴流質食物
張醫生表示，這項研究重新揭示了肥胖與牙周健康之間的關聯。牙齒健康不僅依賴於良好的口腔衛生習慣，體重管理同樣至關重要。如果不想在未來只依賴流質食物，現在就是控制體重、調整飲食的最佳時機。