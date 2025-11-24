研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老 皺紋變多易病易攰 5種食物延緩老化

突然變老是因為飲食和生活習慣不好？有營養師指出，如果發現自己照鏡子時皺紋變多，並且開始容易生病和疲倦，就有可能是進入斷崖式衰老的3大年齡階段。營養師指出，從日常飲食和生活習慣著手，仍有機會延緩大腦衰老的速度。



研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老 營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，老化每天都在發生，並且有研究指出，會在三個關鍵時間點中出現斷崖式衰老。 1. 第一階段：34歲 膠原流失 現象：細胞外基質蛋白開始大量減少。

影響：膠原蛋白不足使肌膚失去彈性與光澤，外表出現衰老痕跡。 2. 第二階段：60歲 蛋白流失 現象：與激素活性和血液通路有關的蛋白大幅下降。

影響：大腦與身體機能迅速退化。 3. 第三階段：78歲 訊號受阻 現象：血液與骨骼相關的蛋白訊號嚴重受損。

影響：導致大腦與器官加速衰老，並與失智、心血管疾病高度相關。

5種食物延緩老化 營養師高敏敏表示，從日常飲食著手，仍有機會延緩大腦衰老的速度： 1. 補充Omega-3好油脂 食物例子：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃。

效果：保護神經細胞、降低發炎。 2. 多吃深色蔬果 食物例子：番茄、菠菜、椰菜花。

效果：豐富抗氧化營養素、促進血液循環。 3. 攝取優質蛋白質 食物例子：豆類、雞蛋、低脂乳製品。

效果：提供神經傳導所需養分，維持思緒清晰。 4. 補足B群與葉酸 食物例子：全穀類、深綠色蔬菜、黃豆。

效果：改善腦部代謝，減緩認知退化。 5. 避免精製糖與加工品 可做：減少含糖飲料，少吃炸物。

效果：穩定血糖、降低腦霧。

7大習慣延緩大腦衰老 另外，良好的生活習慣對延緩大腦衰老亦有很大作用： 1. 控制三高 穩定血糖、血壓、血脂，保護血管不老化。 2. 戒除煙癮 避免氧化壓力與血栓形成，降低腦中風與失智風險。 3. 堅持運動 規律活動促進循環，增加大腦供氧量，改善專注與記憶。 4. 終身學習 培養新興趣、新知識，刺激神經連結，保持大腦靈活。 5. 參與社交 建立人際互動，減少孤獨感，以保護腦部健康。 6. 飲食健康 以植物性飲食為基礎，避免過量熱量與加工食品。 7. 定期體檢 提早發現疾病，追蹤大腦與血管狀態。 8. 充足睡眠 每天7至9小時，讓腦細胞休息，鞏固記憶與修復功能。 營養師高敏敏提醒，養成以上飲食與生活習慣雖然需要時間，但每天的堅持都在幫助自己延緩腦齡。投資大腦健康絕對是最划算的一件事。