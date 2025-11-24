熱門搜尋:
立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 日本熊害 粵車南下 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
健康
2025-11-24 09:00:00

研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老 皺紋變多易病易攰 5種食物延緩老化

分享：

研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老 皺紋變多易病易攰 5種食物延緩老化

突然變老是因為飲食和生活習慣不好？有營養師指出，如果發現自己照鏡子時皺紋變多，並且開始容易生病和疲倦，就有可能是進入斷崖式衰老的3大年齡階段。營養師指出，從日常飲食和生活習慣著手，仍有機會延緩大腦衰老的速度。
 

研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老

營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，老化每天都在發生，並且有研究指出，會在三個關鍵時間點中出現斷崖式衰老。

1. 第一階段：34歲 膠原流失

  • 現象：細胞外基質蛋白開始大量減少。
  • 影響：膠原蛋白不足使肌膚失去彈性與光澤，外表出現衰老痕跡。

2. 第二階段：60歲 蛋白流失

  • 現象：與激素活性和血液通路有關的蛋白大幅下降。
  • 影響：大腦與身體機能迅速退化。

3. 第三階段：78歲 訊號受阻

  • 現象：血液與骨骼相關的蛋白訊號嚴重受損。
  • 影響：導致大腦與器官加速衰老，並與失智、心血管疾病高度相關。
adblk5
抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜（am730製圖） 抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜斷食（am730製圖） 抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜低碳抗氧化飲食（am730製圖） 抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜充足水分（am730製圖） 抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜避免暴曬（am730製圖） 抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜放鬆心情（am730製圖） 抗衰老6個方法，阻止斷層式衰老｜多運動（am730製圖）

5種食物延緩老化

營養師高敏敏表示，從日常飲食著手，仍有機會延緩大腦衰老的速度：

1. 補充Omega-3好油脂  

  • 食物例子：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃。
  • 效果：保護神經細胞、降低發炎。

2. 多吃深色蔬果  

  • 食物例子：番茄、菠菜、椰菜花。
  • 效果：豐富抗氧化營養素、促進血液循環。

3. 攝取優質蛋白質  

  • 食物例子：豆類、雞蛋、低脂乳製品。
  • 效果：提供神經傳導所需養分，維持思緒清晰。

4. 補足B群與葉酸  

  • 食物例子：全穀類、深綠色蔬菜、黃豆。
  • 效果：改善腦部代謝，減緩認知退化。

5. 避免精製糖與加工品  

  • 可做：減少含糖飲料，少吃炸物。
  • 效果：穩定血糖、降低腦霧。
6個家居運動延緩老化｜（am730製圖） 6個家居運動延緩老化｜單腳深蹲（am730製圖） 6個家居運動延緩老化｜平衡訓練（am730製圖） 6個家居運動延緩老化｜戰士弓步蹲變化版（am730製圖） 6個家居運動延緩老化｜動態嬰兒式（am730製圖） 6個家居運動延緩老化｜天使與魔鬼（am730製圖） 6個家居運動延緩老化｜反向抬腿（am730製圖）

7大習慣延緩大腦衰老

另外，良好的生活習慣對延緩大腦衰老亦有很大作用：

1. 控制三高  

  • 穩定血糖、血壓、血脂，保護血管不老化。

2. 戒除煙癮  

  • 避免氧化壓力與血栓形成，降低腦中風與失智風險。

3. 堅持運動  

  • 規律活動促進循環，增加大腦供氧量，改善專注與記憶。

4. 終身學習  

  • 培養新興趣、新知識，刺激神經連結，保持大腦靈活。

5. 參與社交  

  • 建立人際互動，減少孤獨感，以保護腦部健康。

6. 飲食健康  

  • 以植物性飲食為基礎，避免過量熱量與加工食品。

7. 定期體檢  

  • 提早發現疾病，追蹤大腦與血管狀態。

8. 充足睡眠  

  • 每天7至9小時，讓腦細胞休息，鞏固記憶與修復功能。

營養師高敏敏提醒，養成以上飲食與生活習慣雖然需要時間，但每天的堅持都在幫助自己延緩腦齡。投資大腦健康絕對是最划算的一件事。

ADVERTISEMENT

周身骨痛？貼佢啦！送健之堂石墨烯艾草溫熱舒壓貼

ad