研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老 皺紋變多易病易攰 5種食物延緩老化

突然變老是因為飲食和生活習慣不好？有營養師指出，如果發現自己照鏡子時皺紋變多，並且開始容易生病和疲倦，就有可能是進入斷崖式衰老的3大年齡階段。營養師指出，從日常飲食和生活習慣著手，仍有機會延緩大腦衰老的速度。
研究揭3大年齡會「斷崖式」衰老
營養師高敏敏在其facebook專頁上分享指，老化每天都在發生，並且有研究指出，會在三個關鍵時間點中出現斷崖式衰老。
1. 第一階段：34歲 膠原流失
- 現象：細胞外基質蛋白開始大量減少。
- 影響：膠原蛋白不足使肌膚失去彈性與光澤，外表出現衰老痕跡。
2. 第二階段：60歲 蛋白流失
- 現象：與激素活性和血液通路有關的蛋白大幅下降。
- 影響：大腦與身體機能迅速退化。
3. 第三階段：78歲 訊號受阻
- 現象：血液與骨骼相關的蛋白訊號嚴重受損。
- 影響：導致大腦與器官加速衰老，並與失智、心血管疾病高度相關。
5種食物延緩老化
營養師高敏敏表示，從日常飲食著手，仍有機會延緩大腦衰老的速度：
1. 補充Omega-3好油脂
- 食物例子：三文魚、鯖魚、亞麻仁籽、核桃。
- 效果：保護神經細胞、降低發炎。
2. 多吃深色蔬果
- 食物例子：番茄、菠菜、椰菜花。
- 效果：豐富抗氧化營養素、促進血液循環。
3. 攝取優質蛋白質
- 食物例子：豆類、雞蛋、低脂乳製品。
- 效果：提供神經傳導所需養分，維持思緒清晰。
4. 補足B群與葉酸
- 食物例子：全穀類、深綠色蔬菜、黃豆。
- 效果：改善腦部代謝，減緩認知退化。
5. 避免精製糖與加工品
- 可做：減少含糖飲料，少吃炸物。
- 效果：穩定血糖、降低腦霧。
7大習慣延緩大腦衰老
另外，良好的生活習慣對延緩大腦衰老亦有很大作用：
1. 控制三高
- 穩定血糖、血壓、血脂，保護血管不老化。
2. 戒除煙癮
- 避免氧化壓力與血栓形成，降低腦中風與失智風險。
3. 堅持運動
- 規律活動促進循環，增加大腦供氧量，改善專注與記憶。
4. 終身學習
- 培養新興趣、新知識，刺激神經連結，保持大腦靈活。
5. 參與社交
- 建立人際互動，減少孤獨感，以保護腦部健康。
6. 飲食健康
- 以植物性飲食為基礎，避免過量熱量與加工食品。
7. 定期體檢
- 提早發現疾病，追蹤大腦與血管狀態。
8. 充足睡眠
- 每天7至9小時，讓腦細胞休息，鞏固記憶與修復功能。
營養師高敏敏提醒，養成以上飲食與生活習慣雖然需要時間，但每天的堅持都在幫助自己延緩腦齡。投資大腦健康絕對是最划算的一件事。