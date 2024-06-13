研究新發現 降血脂藥物可減低思覺失調病患死亡率

思覺失調患者罹患的身體共病比一般人要高，例如心臟血管疾病等，因此自然死亡率較高。為此，臺北巿立聯合醫院松德院區和臺北醫學大學精神科團隊跨院合作，利用健保研究資料庫及死亡檔之大數據資料分析，研究發現降血指藥物的使用，可以減少思覺失調族群的死亡危險性，能幫助臨床醫生的處方策略以及照護觀念，促進思覺失調患者的健康。

引起思覺失調患者早發性死亡，除了自殺與意外死亡外，更多是身體共病比一般人高，包括心臟血管疾病等。引起代謝症候群的原因可能與疾病本身、飲食習慣、少運動或藥物影響相關。為了預防早發生的死亡，因此需要強化思覺失調患者身體疾病的早期診斷與治療。其中，代謝症候群以及有效治療是重要議題。

有效幫助臨床處方策略與觀念

北醫陳抱寰醫生表示，利用大數據資料，以世代追蹤和時間相依共變數存活分析方法，發現強調降血脂藥物的使用，可以減少此族群的死亡危險性，而且效益具有劑量反應效應。雖然目前這項主題在文獻上探討較少，但根據實證研究結果顯示，能幫助臨床醫生之處方策略及照護觀念。

及早診斷身體共病

郭千哲醫生表示，一般對於思覺失調病患的治療，常聚焦在精神病相關的症狀，而較忽略相關身體共病問題。據研究顯示，為期5年的追蹤，有使用降血脂藥物的思覺失調患的時日只有佔1.9%，明顯比一般族群4.3%低。顯示思覺失調者有較高的代謝症候群及高血脂的問題，但使用量仍比一般族群要來的低。推測許多個案具有代謝症候群，但未接受治療。因此，應該鼓勵早期診斷，且積極提早使用降血指藥物治療，來減低心血管疾病的發生及降低死亡率。