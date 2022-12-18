研究發現電子煙可改善COPD、幫助戒煙 醫生咁樣睇

根據資料顯示，全球每10秒就有一人死於慢性阻塞性肺病(COPD)，而有九成的患者都是因為「吸煙」這項危險因子而引發COPD疾病。
因此，戒煙是遠離COPD最有效的方法，也有助於減緩COPD疾病惡化，而國外研究發現，患有COPD的吸煙者若改用電子煙可以減輕與吸煙相關的危害。不過對此，高雄長庚醫院胸腔內科醫師蘇茂昌有不同的看法。
九成COPD患者有吸煙 四成有COPD仍不戒煙
慢性阻塞性肺病是一種呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞性疾病，會使氣體無法通暢地進出呼吸道，其中包括「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」兩大類型，由於肺部氣體交換功能不良，病患往往出現「咳、痰、悶、喘」的症狀。
COPD的患者中大約有九成都是因「吸煙」引起，煙害可說是COPD最大的危險因子，但有四成的患者被診斷為COPD後仍繼續吸煙，沒有戒煙的計劃。而就有國外的研究發現，對於這些持續抽煙的COPD患者，改抽電子煙也許可以作為戒煙或改善COPD症狀的一個可能。
研究發現電子煙可改善COPD惡化 減少煙的危害
在「COPD smokers who switched to e-cigarettes: health outcomes at 5-year follow up」研究中，團隊對COPD吸煙者進行5年的隨訪研究，分別在第1年、第2年、第4年、第5年，紀錄改用電子煙的患者其慢性阻塞肺病評估量表CAT 、6分鐘步行距離、紙煙使用量，並和不使用電子煙的吸煙組進行比較。
根據研究發現，戒煙可以改善COPD患者的健康狀況，若COPD吸煙患者改用電子煙也可以改善COPD惡化，而且這些改善經過研究團隊5年隨訪發現是可長期存在的。
此外，二手煙、三手煙也是COPD的危險因子，他們認為改用電子煙同時也可以減少這些煙害，避免環境因子的暴露。
研究認為電子煙可以用來戒煙 醫師：還是建議不要
不僅如此，研究團隊還發現，在這5年研究期間改用電子煙的研究參與者裡，僅有8.3%的人又回去繼續抽煙，因此他們認為，像COPD患者，許多人儘管知道有症狀，但對戒煙興趣卻不大，戒煙計劃並不是那麼成功時，電子煙也是一個醫師幫助COPD患者戒煙時，可以考慮用來替代的選項。
不過蘇茂昌醫師對這項研究提出了不同的看法，他認為電子煙的危害目前還不明確，在國外其實還有一些研究表示電子煙可能會造成呼吸道發炎症狀，甚至也會產生一些不明確的間質性肺炎，也有導致癌症的可能性，這些都是需要進一步關注的。
如果民眾想要透過電子煙戒煙，蘇茂昌醫師建議「還是不要比較好」，因為電子煙的確可能會造成身體一些不好的後果。他呼籲，戒煙還是應照正常管道，到適合的醫療院所尋求正確的戒煙方式。
健康醫療網提醒你：吸煙有害健康！
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