研究發現電子煙可改善COPD、幫助戒煙 醫生咁樣睇

戒煙是遠離COPD最有效的方法，也有助於減緩COPD疾病惡化，而國外研究發現，患有COPD的吸煙者若改用電子煙可以減輕與吸煙相關的危害。不過對此，高雄長庚醫院胸腔內科醫師蘇茂昌有不同的看法。

根據資料顯示，全球每10秒就有一人死於慢性阻塞性肺病(COPD)，而有九成的患者都是因為「吸煙」這項危險因子而引發COPD疾病。

因此，戒煙是遠離COPD最有效的方法，也有助於減緩COPD疾病惡化，而國外研究發現，患有COPD的吸煙者若改用電子煙可以減輕與吸煙相關的危害。不過對此，高雄長庚醫院胸腔內科醫師蘇茂昌有不同的看法。

九成 COPD 患者有吸煙 四成有 COPD 仍不戒煙

慢性阻塞性肺病是一種呼吸道長期發炎導致無法恢復的呼吸道阻塞性疾病，會使氣體無法通暢地進出呼吸道，其中包括「慢性支氣管炎」與「肺氣腫」兩大類型，由於肺部氣體交換功能不良，病患往往出現「咳、痰、悶、喘」的症狀。

COPD的患者中大約有九成都是因「吸煙」引起，煙害可說是COPD最大的危險因子，但有四成的患者被診斷為COPD後仍繼續吸煙，沒有戒煙的計劃。而就有國外的研究發現，對於這些持續抽煙的COPD患者，改抽電子煙也許可以作為戒煙或改善COPD症狀的一個可能。