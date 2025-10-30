研究發現：熱浪寒流都提高COPD發病死亡風險 尤其是長者與亞洲族群

無論夏季或冬季，外出戴口罩可避免暴露於PM2.5，年長者在冬季時也應留意早晚溫差大等情形，做好防護措施。

極端氣候影響下，全球各地天災不斷，大眾的健康也深受威脅，臺北醫學大學胸腔醫學研究中心莊校奇副主任率領研究團隊發現，極端高溫或低溫都會增加慢性阻塞性肺病(COPD)患者1.16倍的發病與死亡風險，在極端高溫環境下，女性患者更是高風險群。這篇研究已發表於《Science of The Total Environment》。

極端溫度都會增加 COPD 發病與死亡 長者與亞洲族群更甚

莊校奇副主任率領研究團隊，蒐集全球2000年至2024年間25項相關觀察性研究逾三千筆資料，針對極端溫度環境對COPD患者造成的影響。結果發現，在極端高溫環境下，患者發病與死亡的風險會增加1.16倍，女性族群的風險又高於男性族群0.14倍；而極端低溫對健康威脅更大，COPD患者發病風險會提高1.47倍，死亡風險提高約1.32倍。

此項研究也指出，60歲以上的患者面對極端溫度變化，更容易發病甚至致死。而以區域來看，亞洲族群更容易受到極端氣候影響，發病及死亡風險會增加1.35倍，不過單以極端低溫來分析，歐洲族群發病及死亡風險也偏高達1.4倍。

患者於熱浪或寒流來襲時需提高警覺 也須提防空氣污染

莊校奇副主任表示，COPD為全球主要死因之一，與長期吸煙或空氣污染等因素相關，尤其氣候劇烈變遷情形日益頻繁，醫療與公共衛生體系應針對不同地區及族群發展更精準的防護措施，協助維護大眾的健康。例如：政府相關單位在熱浪或寒流來襲前，及早發布健康警示，加強患者用藥與關，同時也提供適當的社區支持及醫療準備，可降低非必要的發病與死亡風險。