研究證實3烏龍茶種含茶飢素 強身、抗老又可減緩柏金遜、肌少症

有功效的茶飢素成分僅存在於少數小葉烏龍茶種，如：青心烏龍、四季春、翠玉(台茶十三號)。

許多人認為喝茶可以促進身體健康。其中，烏龍茶近期經過中興大學生物科技學研究所製茶產學聯盟主持人曾志正講座教授的研究團隊研究後，證實3種含有「茶飢素」的烏龍茶種具有保健功效，而且可運用在柏金遜症、肌少症等年長者日常醫療保健上。

甚麼是茶飢素？茶飢素烏龍茶有哪些好處？

曾志正教授自2002年起從事飲茶科學研究二十餘年，針對茶飢素、消脂素的保健功效，研究團隊在國科會「精準健康之新世代農業」專案研究計畫與小產學「升級臺灣既有生技產品產學聯盟」支持下取得更多新成果。

曾志正表示，烏龍茶含特有成分「茶飢素(teaghrelin)」可藉由仿效人體荷爾蒙「飢餓素(ghrelin)」，結合其接受器來啟動多項生理與代謝功能，達到提升生理機能的強身效果。

「飢餓素(ghrelin)」是人體重要的荷爾蒙，可調控生長激素、胰島素等荷爾蒙，執行許多重要的生理及代謝功能。不過，隨著年紀漸長，飢餓素的分泌量會漸漸減少，許多老化現象也會隨之出現。

因此，飲用含「茶飢素(teaghrelin)」的烏龍茶，不只可以啟動飢餓素接受器，代替執行生理功能，達到強身的功效，也可以抗老化。