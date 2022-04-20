研究證疫苗能降低病毒量 無第3針防Omicron效用如無打疫苗

染疫者體內的病毒載量，可以反映病毒的傳染力，而最新研究發現，Delta變種產生的病毒載量比原始病毒或Omicron都要高，而接種兩劑mRNA疫苗可以大減Delta的繁殖。但對付Omicron就要有第三針，否則患者體內的病毒水平猶如無打疫苗一樣。

搜集病毒樣本

瑞士日內瓦大學及大學醫院的研究人員，在疫症開始便一直搜集病毒樣本，並在最近分析了在三個時期的新冠確診者樣本，包括2020年春季收集到118個原始病毒樣本、在2021年底取得的293個Delta變種個案的樣本，以及在2022年初的154個Omicron BA.1樣本。