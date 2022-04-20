研究證疫苗能降低病毒量 無第3針防Omicron效用如無打疫苗

染疫者體內的病毒載量，可以反映病毒的傳染力，而最新研究發現，Delta變種產生的病毒載量比原始病毒或Omicron都要高，而接種兩劑mRNA疫苗可以大減Delta的繁殖。但對付Omicron就要有第三針，否則患者體內的病毒水平猶如無打疫苗一樣。
搜集病毒樣本
瑞士日內瓦大學及大學醫院的研究人員，在疫症開始便一直搜集病毒樣本，並在最近分析了在三個時期的新冠確診者樣本，包括2020年春季收集到118個原始病毒樣本、在2021年底取得的293個Delta變種個案的樣本，以及在2022年初的154個Omicron BA.1樣本。
打3針病毒量明顯較低
整體而言，感染Delta變種病毒的病人樣本，病毒載量比原始病毒及後來的Omicron都要高。但若病人接種了兩劑mRNA疫苗，體內病毒量就會顯著降低。至於Omicron方面，雖然其傳染力相當強，但確診者體內的病毒量則遠低過Delta，如病人有接種三劑疫苗則病毒量會明顯較低，只接種兩劑則與無打疫苗的確診者相若。
減少重症出現
不過，學者仍未找到原因可以解釋Omicron的病毒量比較低但傳染力則相當強勁。專家指目前只知道Omicron與其他變種大為不同，可以突破疫苗的保護，亦降低部分抗病毒藥物的療效，但重申疫苗仍能減低病毒傳播，並且可以減少重症出現，因為在一些長者接種率低的地區，Omicron致命的個案時有發生。
須更新對病毒的認知
研究人員指出，今次研究顯示每當出現新的變種病毒時，都必須更新對病毒的認知，才能找出有效對抗疫症的方法，並指目前仍未完全清楚及掌握病毒的演變進程，有需要對疫情保持最大的警覺。