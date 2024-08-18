研究：低估爸爸產後抑鬱症 嚴重影響孩子幸福感

不只媽媽會有產後抑鬱，其實爸爸的身份也會帶來壓力，他們抑鬱和焦慮症狀的風險在孩子出生前後開始增加，因此，要適時給予支持與協助。根據《American Heart Association》網站的新聞指出，育兒壓力可能會對爸爸的心理健康帶來挑戰，不僅影響他們的身體健康，還會影響孩子的幸福感。

男性參與育兒 心理健康需重視 國家衛生研究院群體健康科學研究所所長邱弘毅表示，國家衛生研究院近年來探討家庭與兒童成長議題，發現家長的生理、心理與行為變化對兒童成長有著重要影響。上述研究中提到，當爸爸媽媽參與養育小孩時，雙方的抑鬱往往是共存的。邱弘毅說明，社會文化對男性的影響以及性別偏見導致男性的抑鬱被低估。

長期倦怠感 易成抑鬱症 董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨表示，倦怠感本身就是人體機制所擁有的智慧，類似AI的概念，提醒我們可能壓力過大、時間分配欠佳或自我要求過高，這時要調整工作與生活的時間分配、對自我要求的態度，同時要建立輪流的概念，尤其是新手爸媽，當先生感到疲倦時改由太太照顧孩子，彼此輪流照應。葉雅馨提醒，尋找可供自己喘息的人力資源是更積極的做法，像是找祖父母、外祖父母的協助。

從根源著手 這樣做減輕自身壓力 很高比例的爸媽希望與其他成人互動，葉雅馨建議，可找一群同樣有孩子的家長輪流安排活動，一起到公園玩、到親子友善餐廳聚會等，亦可邀請沒有小孩的朋友，試試與孩子相處體驗新鮮感，不僅能為自己分擔孩子的照顧壓力也能增進人際互動。葉雅馨呼籲從根源著手，爸爸媽媽先認識抑鬱症及症狀，幫助自我覺察，以降低長期抑鬱和罹病風險，避免影響孩子身心健康。 【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】