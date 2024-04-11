研究：兒時快樂經驗使人成年後更健康

人愈大便承受愈多壓力和責任，加上一些不健康的生活習慣，導致生理和心理都逐漸出現各種問題，但原來部分問題可能源於兒時經歷，因為有研究發現，年少時接觸正向情緒的愉快體驗，成年後更趨向有健康的行為模式，患上慢性病的風險也會較低，反映青少年階段是建立健康心態和行為的關鍵時期。

按正向情緒水平分組

根據該項刊載在《PLOS Medicine》的研究，哈佛大學的專家長期追蹤及分析了由近1萬名在上世紀九十年代出生的15至18歲青少年提供的健康資料，包括個人背景、健康及心靈狀態等。

研究人員按照參加者一年內的正向情緒水平而分為不同組別，然後評估幸福、快樂、興奮及冷靜等正向情緒，與患病、健康行為、精神和心理健康及社會行為等 41指標的關係，從而了解正向情緒對成人身心健康的影響。