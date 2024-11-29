研究：全球糖尿病發病率 30年來升1倍

糖尿病是最常見的疾病之一，若沒有適當的治理，可以誘發心血管疾病、眼疾及腎病等併發症。有研究推算顯示，過去30年全球成年人患上糖尿病的比率增加近一倍，發展中地區的增幅尤其明顯。

中低收入國家患者激增

根據一項在《Lancet》公布的分析，2022年糖尿病在全球的發病率約為14%，比1990年的7%升了一倍。如計及人口增長，全球現時可能超過8億成年人患有糖尿病，較1990年的約2億人增加近四倍。

研究顯示，一些富裕國家的糖尿病發病率維持不變甚至下降，例如日本、加拿大、西歐國家及丹麥等，但中低收入國家的糖尿病患者則愈來愈多，例如巴基斯坦近1/3的女性患有糖尿病，而1990年則只有不到1/10。除了肥胖之外，不良飲食習慣也是誘發二型糖尿病的重要原因。