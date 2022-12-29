研究：兩種特質人格 長時間使用社交媒體 罹患抑鬱風險增高

隨著使用社交媒體的時間愈長，不管孩子的性格如何，心理健康都會受到影響。根據一份發表於「情感疾患報告期刊」的研究，使用較多的社交媒體可能增加罹患抑鬱症的風險，尤其對具高度神經質與低親和特質者影響更大。
評估自身特質 是否適合使用
雖然社交媒體可以幫助增加知識和社會連結，但以往已有研究指出過度使用可能會對心理健康產生負面影響。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這篇研究指出年輕人社交媒體使用時間和抑鬱情緒有正相關，對各種人格特質的年輕人都是如此，尤其對於高神經質和低親和型的人格則特別顯著。高神經質的人通常情緒不穩定，使用社交媒體紓壓往往適得其反；低親和型人格的人則是在現實生活中不擅長和人打交道，於是使用社交媒體，在虛擬世界尋求補償，但使用時間愈久、愈感到舒適，回到現實世界後心情愈差。
降低罹患抑鬱 減少社媒接觸
林家興教授提醒，使用社交媒體讓人愉悅，減少使用就會產生不舒服的感覺。如果年輕人願意忍受這樣的不舒服，就可以減少使用社交媒體，降低罹患抑鬱的風險。另外，增加從事社交媒體以外的活動，例如：和朋友講電話、運動、閱讀、做家事等，多做一些替代活動，以減少社交媒體的使用時間。
停用太過苛刻 先從減量做起
董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，家中的孩子之於網路就像魚之於水，密不可分。一味的限制使用是不切實際的。家長們可先觀察孩子是否使用社交媒體時間過長或有網路成癮的症狀。可以在停用網路社交媒體時感到焦慮或失去角色功能(如：學生上課時只想著上網，回家時也不和家人互動，甚至影響睡眠及飲食)兩項來辨識判斷。而處理網路成癮最直接的減量方式，就是以其他事情替代使用網路，轉移注意力。
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