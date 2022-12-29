研究：兩種特質人格 長時間使用社交媒體 罹患抑鬱風險增高

隨著使用社交媒體的時間愈長，不管孩子的性格如何，心理健康都會受到影響。根據一份發表於「情感疾患報告期刊」的研究，使用較多的社交媒體可能增加罹患抑鬱症的風險，尤其對具高度神經質與低親和特質者影響更大。

評估自身特質 是否適合使用

雖然社交媒體可以幫助增加知識和社會連結，但以往已有研究指出過度使用可能會對心理健康產生負面影響。國立臺灣師範大學教育心理與輔導學系兼任教授林家興表示，這篇研究指出年輕人社交媒體使用時間和抑鬱情緒有正相關，對各種人格特質的年輕人都是如此，尤其對於高神經質和低親和型的人格則特別顯著。高神經質的人通常情緒不穩定，使用社交媒體紓壓往往適得其反；低親和型人格的人則是在現實生活中不擅長和人打交道，於是使用社交媒體，在虛擬世界尋求補償，但使用時間愈久、愈感到舒適，回到現實世界後心情愈差。