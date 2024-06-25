研究：女性年輕時肥胖 55歲前更易中風

過量飲食加上缺乏運動，令肥胖問題日益普遍，即使是注重健康的女士，有時也被肥胖問題困擾。有研究發現，女性若在14歲或31歲時體重超標，於55歲前出現缺血性中風的風險，比體重正常的同輩高九成至1.7倍，患出血性中風的風險亦高3.5倍，進一步證明保持適中體重對健康的重要。

研究涵蓋1萬人

該項已刊載於《Stroke》的芬蘭研究，涵蓋逾1萬名在1950年代出生的人士，當中49%為女性。他們在14及31歲時需要提供體重及身高等資料，持續跟進至2020年為止，並檢視是否有中風及死亡等情況。結果發現：

•在14歲時體重指數過高的女性，在55歲前出現缺血性中風或小中風的風險，比體重正常的同輩高87%；

•在31歲時超重的女性，發生缺血性中風的機率則比體重正常的同輩高167%；

•在31歲時超重的女性，發生出血性中風的機率比體重正常的女性高3.5倍；

•在31歲時超重的男性，發生出血性中風的機率比體重正常的男性高5.5倍；

•在14歲或31歲時超重的男性，患缺血性中風的風險與體重正常的同輩大致相若。