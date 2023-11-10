研究：常用手機 損害精子質素

現代人可謂機不離手，沒帶手機更令人焦慮不安。近期一項研究提出警告，經常使用手機可能會降低男性精液的質素，例如每日使用手機超過20次的男士，精子濃度便比一星期用不多過一次手機的男性低21%。幸而隨著通訊技術進步，有關影響或逐漸減弱。

濃度減兩成

該項刊載在《Fertility & Sterility》的研究，主要針對手機發出的電磁波對男性精液質素的影響。瑞士日內瓦大學的研究團隊，收集了2,886名年齡介乎18至22歲男性的精液樣本，並了解他們使用手機的頻率及手機擺放位置等資料進行分析。

結果顯示，與每周使用手機不多過一次的男性相比，每天使用手機超過20次的男性，其精子濃度下降21%。常用手機對精子的影響在2005年至2007年之間最為明顯，到2018年開始影響便逐漸減弱。