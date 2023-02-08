研究：年過40 每日運動10分鐘 降死亡率6.9%

運動可改善健康，又能控制體重，甚至預防多種慢性疾病。很多人以為運動時間要夠長才有效，以致容易出現惰性和抗拒。最新研究顯示，40歲以上的成年人，即使每日只是做10分鐘運動，就已經可以令死亡率降低 6.9%。

運動時間愈長效益愈好

根據刊載在《JAMA Internal Medicine》的研究，專家利用美國全國性的健康及營養調查，蒐集公眾一星期的運動數據，然後與全國死亡指數進行比較。結果發現，不論男女及人種，只要有做運動便能得到好處，運動的時間愈長效益便愈好，例如若每日運動10分鐘，死亡率可減6.9%；20分鐘的話能降低13%；維持半小時則可減少16.9%的死亡風險。