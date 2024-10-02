研究：懷孕期荷爾蒙變化 影響大腦質量

女性在懷孕期間會因為荷爾蒙起伏而經歷各種身體變化， 例如血液循環增多、心率加快、腎臟工作量增加及消化系統反應等。美國一項研究更首次揭示，懷孕期間的荷爾蒙變化會改變大腦，包括令大腦內的白質增加但灰質數量減少，或因此而令孕婦大腦功能出現變化。

該項由加州大學聖塔芭芭拉分校進行的研究，持續跟進一名38歲的孕婦，並在懷孕前3個星期至分娩後兩年期間共接受26次磁力共振掃描。結果發現，孕婦在整個懷孕期內，大腦最明顯的變化是灰質體積減少，並在分娩後依然存在。與此同時，分析亦發現孕婦大腦深處的白質顯著增加，並在懷孕中期達到頂峰，至分娩後逐漸恢復到正常的孕前水平。有關研究已刊載於《Nature Neuroscience》。

進一步了解實質影響

研究人員指出，大腦外層的灰質主要作用在於處理大腦內的訊息，幫助控制思想、情緒、記憶和肌肉運動。至於白質則負責將大腦的不同區域連接在一起，幫助訊息傳遞、集中注意力、學習和平衡。

專家認為，孕婦大腦灰質體積減少可能不是一件壞事，反映神經迴路因應身體變化而「微調」，就如青春期期間皮質層變薄一樣，而這種微調等於令大腦的運作減少，腦細胞的聯繫則增加。至於大腦變化造成的實質影響則需進一步研究了解。