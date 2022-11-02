研究：打機提升兒童認知及記憶力

父母看到孩子沉迷打機，多會火氣上升，擔心對他們的身心發展帶來壞影響。但一項獲美國國家研究所支持的研調發現，每天打機3小時或以上的兒童，認知能力與控制衝動等方面的表現，比完全不打機的孩子更佳，打機並可提升孩子的專注力與記憶力。

反應更快更準

該項在《JAMA Network Open》發表的研究，將2,217名兒童分為兩組，一組每日打幾3小時以上，另一組則從不打機，然後對他們進行衝動控制及短期記憶等檢測。

結果發現，每日打機的兒童在測試中表現得更好，反應更快及更準確；而功能性磁力共振檢查更顯示，打機兒童大腦中，與注意力和記憶力相關的區域，比不打機的兒童更加活躍。

