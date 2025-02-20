研究：日行「這步數」或可降抑鬱症風險 醫推每天多走100步護身心健康

大家都知道步行能為健康帶來諸多好處，近期有一項刊登在知名醫學期刊JAMA Network Open的研究，在比較成年人每日步行的步數和抑鬱症發生率後，更進一步發現每日步數較高的人，抑鬱症狀也較少。根據CNN的報道，該研究第一作者、西班牙卡斯提亞拉曼查大學(University of Castilla-La Mancha)健康與社會研究中心博士後研究員Bruno Bizzozero-Peroni指出，這次的研究再一次證實，無論運動的類型或強度為何，鼓勵人們多運動是預防抑鬱症的策略之一。

日走五千步與抑鬱症狀減少有關！每天多走一千步 抑鬱症風險或可降 9%

這項研究回顧過去33項觀察性研究，分析了96,173名18歲及以上成年人的資料。研究人員發現，與每日步數少於5,000步的人相比，步行達5,000步以上與抑鬱症狀的減少相關，而與每日走少於7,000步的人相比，走7,000步以上的人患抑鬱症的風險也相對較低。研究人員指出，根據研究結果顯示，較高的每日步數與較少的抑鬱症狀之間存在顯著關聯，與較低的抑鬱症發生率和風險也有關。此外，該研究也發現，每日步數增加1,000步，也與較低的抑鬱症風險有關。未參與研究的英國國家健康研究院(NIHR)資深研究員Brendon Stubbs，在接受CNN採訪時進一步指出，每天只要多走1,000步，就有可能將未來罹患抑鬱症的風險降低9%。

不過，哈佛醫學院臨床心理學家暨助理教授Karmel Choi對上述研究進行評論時指出，由於納入分析的研究大多是觀察性研究，且主要關注的是一般人，而不是抑鬱症患者，因此步數的增加是否有助於改善抑鬱症，未來還需要更多相關研究支持，但運動確實已被證實與降低抑鬱症的風險有關，「與心理健康相關文獻一致表明，一定程度的運動總比完全不運動要好」。