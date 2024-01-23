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健康
2024-01-23 18:30:05

研究：步行達「這天數」罹癌風險少20% 為何走路可防癌？專家分析3原因

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步行

研究人員發現，每周步行5天或以上的人罹患癌症的風險比幾乎不做任何運動的人低20%，而且風險降低的效果包括乳腺癌、結腸直腸癌、肺癌、胰腺癌和前列腺癌等癌症。

運動對健康有很大的益處，而且研究證實運動可以預防癌症。胸腔暨重症專科醫生黃軒在Facebook上發文表示，有研究指出，未罹癌前運動可以降低20%罹癌風險，而且簡單的一個步行就可以有效降低癌症風險。

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每周步行5天罹癌風險低20% 為甚麼步行可防癌？

美國哈佛大學公共衛生學院研究人員進行了一項大規模調查研究，研究團隊分析來自英國生物銀行的數據，該數據庫包含了144萬人的健康和生活方式訊息。

研究人員發現，每周步行5天或以上的人罹患癌症的風險比幾乎不做任何運動的人低20%，而且風險降低的效果包括乳腺癌、結腸直腸癌、肺癌、胰腺癌和前列腺癌等癌症。

不過，為甚麼步行可以降低罹癌風險呢？黃軒醫生說明，研究人員認為步行可以通過以下方式降低癌症風險，包括：

  • 降低體重：肥胖是許多癌症的危險因素，步行可以幫助人們減肥或維持健康體重。
  • 改善免疫系統：步行可以幫助增強免疫系統，從而更好地抵禦癌症。
  • 減少發炎反應：「發炎」是癌症發展的一個重要因素，步行可以幫助減少發炎反應。

黃軒醫生表示，這項研究已發表在《美國醫學會雜誌》上，研究結果表明，步行是一種簡單、有效降低癌症風險的方法，建議成年人每周應至少進行150分鐘的中等強度有氧運動，或75分鐘的高強度運動，而步行是一種很好的選擇，因為它簡單、方便，又適合所有年齡層的人。

踏單車

在平路上踏單車也是中強度運動之一。

每周至少150分鐘中強度運動 增加有氧健康效益更多

世界衛生組織(WHO)也建議，成人每周應至少要有150分鐘中等強度或75分鐘高等強度的有氧運動。黃軒醫生表示，這也就是說高等強度有氧運動1分鐘相當於中等強度的2分鐘。因此大家可以將以下中等強度、高等強度有氧運動互相搭配，調整運動時間、項目：

中等強度有氧運動：快步行、水上運動、打網球(雙打)、在平路上踏單車、包含接與投的運動(例如排球和棒球)

高等強度有氧運動：緩步跑、快速游泳、跳快舞、跳繩、打網球(單打)、打籃球、踢足球。

不過，黃軒醫生提醒，150分鐘只是最低標準而已，世界衛生組織最後還提到，成人應盡量增加有氧身體活動，達到每周300分鐘中等強度，或每周150分鐘高強度的有氧身體活動，或者是中等和高強度兩種活動相當量的組合，以獲得更多的健康效益。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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