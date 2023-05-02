研究：每周飲3杯酒 已增癌症風險

俗語有云「酒乃穿腸毒藥」，最新研究顯示，即使每星期只是飲三幾杯酒精飲料，都足以提高與酒精相關的健康風險，並影響身體組織及大腦自我修復的功能，增加罹患癌症以至心血管疾病的風險，因此建議公眾最好遠離酒精。

根據刊載於《JAMA Network Open》的研究，加拿大的研究人員綜合評估了107項針對飲酒與死亡關係的研究，涵蓋來自多個國家近500萬人。專家指不少研究均有偏見或缺陷，例如將一些有飲酒但隨後戒酒的人歸類為非飲酒者，但實際上這些人很多都是因為健康問題才減少或停止飲酒，最新分析就顯示，與完全不飲酒的人比較，戒酒者的死亡風險高22%。

沒有健康益處

他們排除當中的缺陷和偏見後，發現「適量飲酒」完全沒有帶來任何健康益處。若每星期飲用1至2杯酒精，似乎不會帶來酒精相關的健康危害，如果飲用量增加至3至6杯，患乳癌及大腸癌等癌症風險上升，若飲7杯或以上，則心血管疾病風險亦顯著增加，死亡風險也更高。酒精似乎對女性的健康造成更大威脅，因為飲酒帶來的死亡風險比飲用量相同的男性高兩倍，相信是女性的身體需要更長時間處理酒精所致。

研究人員指出，飲酒與至少22種特定死因有關，包括增加患上肝病、部分癌症、中風和心臟病等的風險，更可能導致意外及車禍等，故此最健康的做法是盡量避免飲用酒精。