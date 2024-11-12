研究：每年做「這1事」超過100小時 可以減少孤獨感

一份2022年11月發表於《老年社會工作期刊(Journal of Gerontological Social Work)》的研究指出，從事義工服務不僅讓人覺得人生有意義，還可以減少孤獨感，特別是每年從事義工服務超過100小時的情況下。

世界衛生組織估計有四分之一的老年人曾感到社交孤立；多項研究證實社會孤立與孤獨感對於身心健康、生活品質和壽命有嚴重影響，且演變為全球健康的問題。一份2022年11月發表於《老年社會工作期刊(Journal of Gerontological Social Work)》的研究指出，從事義工服務不僅讓人覺得人生有意義，還可以減少孤獨感，特別是每年從事義工服務超過100小時的情況下。

振興醫院特約身心科醫生蔡佳芬表示，有不少研究已證實志願服務可減少孤獨感，此篇更強調活動參與的時數，就是「量」的重要性，像大家都知道運動可保持身體健康，說自己在運動但其實量不足，須達到一定的運動頻率或強度才有成效。她說，志願服務活動比其他活動更能紓緩孤獨感的差別在於，不僅增加與人連結的機會，也與社會連結，體會社會的需要；同時會讓人有愉悅的感覺，做這件事本質上幫助到他人及社會，產生利他的感覺，成就感及價值感更高，且有些志願服務屬於多人去協助，「一起」就可以消除部分的孤獨感。

志願服務活動比其他活動更能紓緩孤獨感的差別在於，不僅增加與人連結的機會，也與社會連結，體會社會的需要。

從提升社交活動著手 願意跨出第一步最重要

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨說明，除上述提到的志願服務外，主動幫助晚輩照顧孫子，或身體狀況不佳，可考慮參加病友團體，和他人敘述自己的狀況，除幫助類似情況的他人外，也降低孤獨感，同時是一種利他的行為。

葉雅馨建議，現在志願服務選擇很多，不知如何著手時，可找此時此刻有興趣、令你感動的活動，或是年輕時很想要幫忙但當時沒有時間，不妨這時付諸行動。

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